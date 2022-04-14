أردوغان يعد بقروض ميسرة لدعم قطاعي السياحة والتصدير في تركيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إن حكومته ستقدم قروضا ميسرة للمستثمرين في مجالات التصدير والسياحة التي تدر عائدات بالعملة الأجنبية، مضيفا أن الزيادات ”الباهظة“ في الأسعار تعود في الغالب إلى أسواق الطاقة والسلع وعدم استقرار العملة.

وبحسب ما نقلته وكالة رويترز، قال أردوغان أمام تجمع من أصحاب المشروعات الصغيرة إن القروض المرتبطة بالتصدير ستكون بفائدة تقل عن تسعة بالمئة، وأضاف أن تمويلا بقيمة 100 مليار ليرة (6.8 مليار دولار) سيُتاح للمصدرين، فضلا عن 50 مليار ليرة لقطاع السياحة.

وأكد الرئيس التركي مجددا أن أولئك الذين يرفعون الأسعار بصورة غير عادلة سيعاقبون.

وقفز المعدل السنوي للتضخم في تركيا إلى 61% الشهر الماضي، مدفوعا بأزمة العملة أواخر عام 2021، والتي نجمت عن سلسلة من التخفيضات الحادة لأسعار الفائدة بتوجيه من أردوغان.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، كشفت نتائج استطلاع رأي أن 88.1% من الأتراك يقولون إن الوضع الحالي للاقتصاد التركي “مروع”، وفق ما نقلته صحيفة زمان التركية.

ووفقا للاستطلاع الذي أجرته مؤسسة ”أكسوي“، أكد 88.1% من المشاركين أن الوضع الاقتصادي “مروع”، و2.8% فقط قالوا إنهم يرون الاقتصاد ممتاز أو جيد، بينما أكد 9.1% أن الوضع لم يتغير.

كما وجه للمشاركين سؤالا: “ما السبب وراء المسار السيئ في الاقتصاد؟” 76.7% قالوا: “سوء إدارة الاقتصاد”، 23.3% قالوا: “تدخل القوى الأجنبية في الاقتصاد”.

وعندما سئل المشاركون عن الزيادة في وسائل النقل العام في إسطنبول، أجاب 30.6% أن السبب هو “عجز بلدية إسطنبول عن إدارة الميزانية”، وأعرب 69.4% عن اعتقادهم بأن “تكاليف الوقود هي السبب ونتيجة عجز الحكومة عن إدارة الاقتصاد”.

مؤخرًا أقرت البرلمانية التركية عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، خوليا أتشي نرجس، بغلاء المعيشة ووجود أزمة اقتصادية في تركيا، وشددت على ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور مرة أخرى خلال شهر تموز/ يوليو القادم.

ووصل معدل التضخم في تركيا إلى 61.14%، بينما كانت أعلى دولة أوروبية بعد تركيا في معدل التضخم هي ليتوانيا بنسبة 15.6%، ثم استونيا بنسبة 14.85%، ما يشير إلى فجوة كبيرة بين تركيا والدول الأوروبية في معدلات التضخم.

سجل الديزل في تركيا أعلى زيادة بنسبة 32.67% في آذار مارس، وتبع ارتفاع الديزل سعر البنزين بنسبة 24.41%، والفحم بنسبة 23.47%، وأسعار البصل بنسبة 20.56%.