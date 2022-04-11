السوق السعودي يغلق مرتفعا رغم هبوط أسعار النفط‎‎

أغلق مؤشر البورصة السعودية، اليوم الإثنين، مرتفعا بنسبة 0.66 % ليصل إلى 13483.2 نقطة رغم هبوط أسعار النفط.

وبحسب ”رويترز“، فقد تراجعت أسعار النفط أربعة دولارات للبرميل اليوم لتصل إلى ما دون المئة دولار للبرميل، بعد أن أعلنت دول عن خطط لسحب كميات قياسية من الخام والمنتجات النفطية من مخزوناتها الإستراتيجية ومع استمرار عمليات الإغلاق في الصين.

وهبط خام برنت 3.93 دولار أو 3.8 بالمئة إلى 98.58 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:30 بتوقيت جرينتش، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.19 دولار أو 4.3 بالمئة إلى 94.07 دولار.

وبلغت القيمة المتداولة في بورصة السعودية 11.5 مليار ريال وكمية الأسهم المتداولة 217.6 مليون سهم.

وارتفعت أسهم كيمانول 1.8 % وسبكيم 4.4 بالمئة وموبايلي 2.5 % وزين 1.1 % وبنك الرياض 2.3 % ومصرف الراجحي 1.3 % .

وهبطت أسهم أرامكو 0.2 % وسابك 2.4 % وبترو رابغ 0.3 % .

وفي ظل مراقبة الأسواق العالمية عن كثب آخر التطورات في مدينة شنجهاي، أكبر مدن الصين والتي تم إغلاقها بالكامل، استجابة لوصول حالات كورونا بها إلى مستويات قياسية، تراجعت أسعار النفط بقوة خلال بداية جلسة اليوم الإثنين، مع افتتاحية الأسبوع.

وتعتبر الصين أكبر مستورد لخام النفط في العالم، وإغلاق أكبر مدنها يضعف الطلب على النفط ويخفض أسعاره، بالرغم من قوة سوق النفط خلال الفترة الأخيرة وتأثره من الصراعات بين روسيا وأوكرانيا.

وتراجعت أسعار النفط اليوم لتكمل الهبوط الأسبوعي الثاني على التوالي بعد أن أعلنت دول من بينها الولايات المتحدة الأمريكية عن خطط لسحب كميات قياسية من الخام والمنتجات النفطية من مخزوناتها الإستراتيجية ومع استمرار عمليات الإغلاق في الصين.

ومن المنتظر أن تفرج الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية عن 60 مليون برميل نفط خلال الأشهر الستة المقبلة، إلى جانب كمية مماثلة من الولايات المتحدة في إطار سحب 180 مليون برميل نفط الذي أعلنت عنه في آذار/ مارس الماضي.

ويهدف هذا التحرك إلى تعويض النقص في خام النفط الروسي بعد تعرض روسيا لعقوبات شديدة في أعقاب غزوها لأوكرانيا.

كما ارتفع مؤشر دبي الرئيسي بأكثر من 1% اليوم الإثنين وسط توقعات عالية للطرح العام الأولي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، في حين تراجعت المعنويات في مصر بعد ارتفاع التضخم.

وتتجه (ديوا) إلى جمع 22.32 مليار درهم (6.1 مليار دولار) في أكبر طرح عام أولي في الخليج منذ الطرح القياسي لأرامكو السعودية في 2019.

وقال وائل مكارم كبير إستراتيجيي الأسواق في إكسنس ”الإطلاق قد ينعش أحجام التداول إذ لا يزال الطلب على السهم مرتفعا“.

وأغلق مؤشر دبي الرئيسي على ارتفاع 1.3 % مسجلا أفضل يوم له في أسبوعين. وقاد سهم العربية للطيران المكاسب وأغلق على ارتفاع بما يقرب من تسعة بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، هبط مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.6 % ليسجل خسائر للجلسة السادسة على التوالي.

وتسارع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية في مارس /آذار إلى 10.5 %، وهو أعلى مستوى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات إذ أدى نقص السلع الأساسية إلى ارتفاع الأسعار في المنطقة.

وضغطت الأسهم المالية على المؤشر وأغلقت خمسة أسهم فقط على ارتفاع طفيف.

وواصل المؤشر القطري مكاسبه إلى أكثر من ثلاثة بالمئة عن الجلسة السابقة ليسجل مستوى قياسيا قبل تقليص المكاسب ليغلق مرتفعا 0.1 %.

وصعد سهم بنك قطر الوطني 3.4 % بعد أن أعلن عن زيادة تسعة بالمئة في أرباحه الفصلية.

وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر 0.7 %.