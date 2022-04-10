بينانس تحصل على موافقة مبدئية لتصريح الخدمات المالية في أبوظبي

وافقت سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي على منح منصة ”بينانس“ للعملات المشفرة تصريحا أوليا للخدمات المالية، لتتمكن من مزاولة خدمات وساطة التداول في الأصول الافتراضية.

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، فإن طلب ”بينانس“ للحصول على تصريح الخدمات المالية، يأتي ضمن خططها لترسيخ حضورها كمزود معتمد لتقديم خدمات كاملة لتداول الأصول الافتراضية.

وحسب الوكالة، فإن سوق أبوظبي العالمي يعد، أول مركز مالي دولي يقدم إطارا تنظيميا شاملا لتداول الأصول الافتراضية في العالم في عام 2018، ومنذ ذلك الحين، رسّخ مكانته كمركز عالمي متقدم ومنصة أعمال رائدة لأنشطة الأصول الافتراضية للمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية.

ونقلت (وام) عن الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي ظاهر بن ظاهر المهيري قوله: ”نحن متحمسون لدعم (بينانس) في سعيها لتأسيس حضورها في إمارة أبوظبي، معتبرًا أن سوق أبوظبي العالمي هو أكبر سلطة تنظيمية لتداول الأصول الافتراضية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا“.

وأوضح أن ”من شأن حصول (بينانس) على موافقة السوق أن تقدم إضافة نوعية إلى بيئة أعماله الحيوية والموثوقة والتي يستفيد منها متداولو الأصول الافتراضية والأسواق العالمية ومقدمو الخدمات“.

وذكرت الوكالة الرسمية أن الإطار التنظيمي لتداول الأصول الافتراضية في سوق أبوظبي العالمي يحظى، بسمعة عالمية كبيرة، لما يقدم من لوائح تنظيمية شاملة وأحكام قوية، ويعد جزءا من الالتزام المستمر لسوق أبوظبي العالمي، كمركز مالي دولي، لتعزيز النمو الاقتصادي لأبوظبي ودعم الشفافية والنزاهة في السوق.

وتأتي هذه الموافقة في إطار مساع من سوق أبوظبي العالمي إلى توسيع عروضه للأعمال وفتح آفاق الفرص الاستثمارية الجديدة في دولة الإمارات، وتمكين شركاء تداول الأصول الافتراضية مثل (بينانس) من دعم المتطلبات المالية المتنامية للمستثمرين والشركات في جميع أنحاء المنطقة.

وأكد رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في ”بينانس“ ريتشارد تينج بأن المنصة تعمل عن كثب مع المنظمين العالميين، مثل سوق أبوظبي العالمي، ضمن التزامها المستمر بدعم المعايير العالمية وتعزيز التطور والنمو المستدام للنظام الحيوي للأصول الافتراضية، لافتا إلى أن سوق أبوظبي العالمي يعد رائدا في تقديم أطر تنظيمية قوية للأصول الافتراضية لدعم نمو مجتمع الأعمال العالمي للتقنيات المالية المستندة للبلوك تشين“، بحسب وام.

وأضاف: ”نحن ممتنون لدعمهم خلال عملية تقديم الطلبات ونتطلع إلى العمل عن كثب معهم، ومع أصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين في أبوظبي، لتقديم عروضنا وخدماتنا عالمية المستوى على نطاق أوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها“.

ووفق الوكالة الرسمية الإماراتية، ”ستتمكن (بينانس) عند حصولها على تصريح ”سلطة تنظیم الخدمات المالیة“ في سوق أبوظبي العالمي، من تقديم خدماتها وعروضها لتداول الأصول الافتراضية للعملاء في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال شركتها الفرعية ”بينانس /أيه دي/ المحدودة“.