الدولار الأمريكي يتجه لتسجيل أعلى مستوياته في عامين

يتجه الدولار الأمريكي صوب تسجيل أعلى مستوياته في عامين مقابل سلة عملات رئيسية، اليوم الخميس، بعدما كشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي، أن البنك المركزي الأمريكي يستعد للتحرك بقوة لمكافحة التضخم، في حين تراجعت العملات المرتبطة بالسلع الأولية.

وظل اليورو قرب أدنى مستوى في شهر عند ما يقل عن 1.09 دولار مع ترقب المستثمرين لنتيجة اجتماع البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق.

وبحلول الساعة 10:45 بتوقيت غرينتش، سجل مؤشر الدولار 99.676 بعد بلوغه 99.823 وهو أعلى مستوى له منذ مايو/ أيار 2020.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.5% في حين تراجع الدولار النيوزيلندي 0.2%.

وسجل اليورو أدنى مستوى في شهر عند 1.0865 دولار وانخفض في أحدث تعاملات 0.1% إلى 1.0887 دولار.

وعلق الين الياباني قرب أدنى مستوى في أسبوع وسجل في أحدث معاملات 123.80 مقابل الدولار.

وعوض الإسترليني جزءا من خسائره ليجري تداوله مرتفعا 0.1% عند 1.3075 دولار.

كما أثرت موجة بيع للأسهم والأصول الأخرى المحفوفة بالمخاطر هذا الأسبوع على العملات الرقمية. وزادت بيتكوين 0.5% إلى 43402 دولار بعد تراجعها 5% أمس الأربعاء.

وسجل الدولار الأمريكي أعلى مستوى له في حوالي عامين، يوم الثلاثاء، مدعوما بتعليقات متشددة من مسؤولين بمجلس الاحتياطي الاتحادي يدافعون عن تقليص سريع للميزانية العمومية المتضخمة للبنك المركزي، وعبّر أحدهم عن انفتاح على زيادات كبيرة للفائدة كل منها بمقدار نصف نقطة مئوية.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء مقابل سلة من ست عملات منافسة، إلى 99.526 وهو أعلى مستوى منذ أواخر مايو/ أيار 2020. وجرى تداوله في أواخر التعاملات مرتفعا 0.5% عند 99.498.

وصعد الدولار 0.7% مقابل العملة اليابانية إلى 123.63 ين، بعد أن سجل في وقت سابق ذروة أسبوع عند 123.66 ين. وفي 28 مارس/ آذار الماضي قفز الدولار إلى 125.11 ين وهو أعلى مستوى منذ أغسطس/ آب 2015 .

ومن ناحية أخرى، وجد اليورو صعوبة وسط مخاوف بشأن نتيجة انتخابات الرئاسة الفرنسية. وتراجعت العملة الأوروبية 0.6 % إلى 1.0901 دولار، مجارية مستواها المنخفض الذي سجلته في 14 مارس/آذار الماضي.

وقبل أيام قليلة وسط تزايد التفاؤل بشأن نهاية للغزو الروسي لأوكرانيا، سجل اليورو أعلى مستوى في شهر عند 1.1185 دولار.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.4 % إلى 0.7752 دولار أمريكي، في حين زاد الدولار النيوزيلندي 0.2 % إلى 0.6937 دولار أمريكي.