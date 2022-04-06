خبراء: روسيا ستتعامل مع العقوبات الأمريكية الجديدة من خلال الروبل

مع اشتداد الصراع بين موسكو وكييف، تسعى الولايات المتحدة بالتعاون مع مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي إلى منع تنفيذ أي استثمارات جديدة في روسيا، ضمن حزمة جديدة من العقوبات.

ومن المزمع أن تطبق الإجراءات عن طريق فرض عقوبات ضدّ المؤسسات المالية، والشركات العامة في روسيا، ومسؤولين في الحكومة الروسية، وأقاربهم، بحسب تصريح جين ساكي، المتحدثة باسم البيت الأبيض، اليوم الأربعاء.

وتأتي العقوبات الجديدة ردًا على مزاعم أوكرانيا بأن القوات الروسية ارتكبت جرائم حرب في بلدة بوتشا الأوكرانية.

ورأى محللون تحدثوا لـ“إرم نيوز“ أن حزم العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي مع بداية الحرب الذي اندلعت، في 24 فبراير/ شباط الماضي، لم يكن لها تأثير قوي على الصعيدين الاقتصادي والسياسي بسبب رد روسيا عليهم بعقوبات مماثلة.

ودللوا على ذلك بإلزام روسيا عملاءها في الدول الأوروبية بتسديد قيمة ما يتم استيراده من سلع ومنتجات بالروبل بدلًا من الدولار، ما ساهم في تعويض الخسائر التي تكبدتها العملة المحلية لتلامس حاليًا حاجز 81.75 روبل مقابل الدولار الواحد، بعد وصوله إلى 117 روبلًا للدولار الواحد مع بداية العقوبات.

وقال المحلل الاقتصادي كريس فايرليس إن ”أي تضييق اقتصادي على روسيا من قِبل الولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا، سيقابله رد بالمثل على الأقل أو يدفع روسيا للتحوط ضد العقوبات بقرارات جديدة كما فعلت، خلال الأسبوعين الماضيين، مع الروبل“.

وتابع: ”روسيا طلبت من المصدّرين الروس الاعتماد على الروبل في بيع منتجاتهم، بالإضافة إلى حظر خروج المستثمرين الأجانب من أسواق المال عن طريق صدور قرار لشركات السمسرة بعدم بيع الأوراق المالية الخاصة بهم، فضلًا عن تهديدها بتحصيل ثمن الغاز بالروبل“.

لكن شركة التداول ”S&P Global Market Intelligence“، أكدت في تقرير نُشر قبل أسبوع أن ”انتعاش الروبل، وتحركات سوق الأسهم ليسا مؤشرًا لتحسن الاقتصاد الروسي، أو أن البلاد لا تبالي بشأن العقوبات، بل إن موسكو تشهد حالة ركود لم تمر عليها منذ التسعينيات، ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بمقدار الخُمس هذا العام“.

وأفاد فايرليس في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“، أن دول الاتحاد الأوروبي، وأمريكا، تسعى إلى جعل الاقتصاد الروسي منغلقًا على نفسه، وهذا هدف من الصعب تطبيقه على المدى القريب“.

وحددت رئيسة المفوضية الأوروبية ”أورسولا فون دير لين“، اقتراحات لعقوبات جديدة تستهدف الاقتصاد الروسي كان من بينها، (فرض حظر على استيراد الفحم الحجري من روسيا، وحظر شامل على التعاملات مع 4 بنوك رئيسة، من بينها ثاني أكبر بنك في البلاد وهو بنك ”في تي بي)، بالإضافة لفرض حظر على دخول السفن الروسية والسفن التي تديرها روسيا إلى الموانئ الأوروبية، وحظر إضافي على الصادرات، مستهدفًا المجالات التي تضعف روسيا، مثل معدات النقل.

وحول قدرة روسيا على تحمل أي عقوبات جديدة، يقول المحلل الاقتصادي عبد الحميد الساجدي، إن لدى موسكو قدرة على التعامل مع أي عقوبات مستقبلية، والرئيس الروسي أعلن مع بداية الحرب أن البلاد مستعدة للرد على أية عقوبات تفرض عليها.

وأكد أن ”روسيا عملت على مدار السنوات الماضية، وتحديدًا بعد حزمة العقوبات التي فرضت عليها، العام 2014، على تعزيز صناعاتها في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى استغلال المساحة الجغرافية الكبيرة للتوسع في زراعة المحاصيل الزراعية، وحققت الاكتفاء الذاتي، ووجهت الباقي للتصدير، وهذا يجعلها تتعامل مع المستجدات الحالية بسياسية النفس الطويل“.