سعر سهم ديوا في الطرح العام الأولي

قال مصدران لرويترز إن هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) بصدد تحديد سعر طرحها العام الأولي عند الحد الأعلى للنطاق السعري.

وبسعر 2.48 درهم للسهم من المتوقع أن تجمع الشركة 22.32 مليار درهم (6.08 مليار دولار).

ومن المنتظر أن تعلن شركة المرافق الحكومية التسعير النهائي للأسهم المطروحة للاكتتاب اليوم الأربعاء.

ولم ترد الشركة حتى الآن على طلب من رويترز للتعقيب.

وقالت (ديوا) يوم السبت إنها زادت شريحة الطرح العام الأولي للمكتتبين الأفراد إلى ثلاثة أمثالها تقريبا، مما يرفع حجم الاكتتاب الكلي بما قد يصل إلى 22.32 مليار درهم (6.08 مليار دولار).

وأضافت في بيان أن شريحة المكتتبين الأفراد زادت إلى 760 مليون سهم من 260 مليونا بسبب الطلب الكبير وتجاوز الحجم المحدد للاكتتاب من المستثمرين الأفراد.

والطرح العام لأسهم ديوا، الذي سيشمل الآن تسعة مليارات سهم، هو الأكبر في الإمارة حتى الآن ومن المنتظرأن يكون أيضا الأكبر في المنطقة منذ الطرح العام الأولي القياسي لأرامكو السعودية في 2019 الذي جمع 29.4 مليار دولار.

وقالت مصادر مطلعة لرويترز يوم الجمعة الماضي إن الطلب قوي خلال عملية بناء سجل أوامر الاكتتاب عند الحد الأقصى للنطاق السعري.

وزادت ديوا حجم شريحة المؤسسات في وقت سابق.

ويهدف طرح أسهم الشركة في البورصة إلى مساعدة سوق دبي المالي على المنافسة بشكل أكثر فاعلية مع بورصات أكبر في المنطقة مثل تلك الموجودة في السعودية وأبوظبي المجاورة.

ويضطلع كل من سيتي جروب والإمارات دبي الوطني كابيتال وإتش.إس.بي.سي بأدوار المنسقين العالميين المشتركين، بينما مديرو الدفاتر المشتركون هم كريدي سويس والمجموعة المالية هيرميس وبنك أبوظبي الأول وجولدمان ساكس.