5 مليارات دولار وديعة سعودية لدى مصر واتفاق لتعزيز الاستثمارات

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، أنها أودعت 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، وذلك تنفيذاً لتوجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حسب بيان.

وقال البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية ”واس“ أن الخطوة السعودية تأتي ”استمرارا من المملكة ضمن الجهود الحثيثة ودورها الريادي الدائم، في دعم جمهورية مصر العربية“.

ويأتي القرار السعودي أيضاً ”تأكيدًا لتميز الصلات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين في جميع المجالات وعلى كل المستويات“، وفق البيان السعودي.

في ذات الإطار، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن بلاده تستهدف استثمارات سعودية تصل إلى 10 مليارات دولار خلال الفترة القادمة.

وأضاف رئيس الوزراء المصري على هامش توقيع اتفاقية بين حكومته والحكومة السعودية، أن الفترة المقبلة ستشهد اتخاذ إجراءات سريعة لجذب استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار، بالتعاون بين ”صندوق مصر السيادي“ و“صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وأوضح أنه خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، تمت الموافقة على مشروع اتفاقية بين الجانبين بشأن قيام صندوق الاستثمارات العامة السعودي بالاستثمار في مصر، مع استكمال الإجراءات الدستورية، وتفويض وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتوقيع على الاتفاقية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعت اتفاقية استثمارية تهدف إلى تشجيع ودعم ”صندوق الاستثمارات العامة السعودي“ للاستثمار في مصر، ومساهمته في تحقيق المستهدفات المصرية في جذب الاستثمارات بالعملات الأجنبية، ودعم استخدام العمالة الوطنية، وتوطين التقنيات الحديثة في الاقتصاد المصري، ونقل الخبرات المرتبطة باستثمارات الصندوق في مصر، وذلك بما يعزز التبادل التجاري بين مصر والسعودية، ويسهم في توسيع أنشطة البلدين، واستثماراتهما في الدول الأخرى على المستوى الإقليمي والدولي، وذلك في إطار ما تقضي به القوانين والتشريعات المصرية ذات الصلة في كافة المجالات الاستثمارية المتاحة في مصر، حسب بيان حكومي.

وأشار رئيس الوزراء المصري إلى أنه سيتم الإعلان في أسرع وقت عن حزمة من المشروعات السعودية التي ستتم إقامتها في مصر.

ووصف مدبولي الاتفاقية بأنها ستسرع عملية جذب مزيد من الاستثمارات السعودية إلى السوق المصرية، معبرا عن شكره لجهود المسؤولين المصريين والسعوديين التي نتج عنها توقيع هذه الاتفاقية، كما أعرب عن خالص تقديره لجهود المملكة العربية السعودية على هذا الدعم الكبير والتعاون في مجال الاستثمار.