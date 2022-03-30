أسعار الذهب ترتفع مع تراجع الدولار وسط حذر بشأن أوكرانيا

ارتفعت أسعار الذهب الأربعاء، بدعم من تراجع الدولار وانخفاض طفيف في عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بينما ينتظر المستثمرون مزيدا من التفاصيل من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا في تركيا.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1926.60 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1250 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.7 بالمئة إلى 1931.30 دولار للأوقية.

وفي جلسة الثلاثاء، هبطت أسعار المعدن الأصفر بما يصل إلى 1.8 بالمئة إلى أدنى مستوى منذ 28 فبراير/شباط، بفعل علامات على تقدم بالمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، قبل أن تتعافى لتغلق منخفضة 0.2 بالمئة فقط.

وتراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.5 بالمئة إلى أدنى مستوى في حوالي أسبوعين، مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الخضراء أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.45 بالمئة إلى 24.86 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 3.8 بالمئة إلى 2231.40 دولار، وزاد البلاتين 0.8 بالمئة إلى 990.69 دولار.