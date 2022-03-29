الروبل الروسي يقفز أكثر من 7% مقابل الدولار قبل أن يقلص مكاسبه

قفز الروبل الروسي أكثر من سبعة بالمئة إلى 83 مقابل الدولار الأمريكي في سوق موسكو، اليوم الثلاثاء، مسجلا أعلى مستوى له في أكثر من شهر، قبل أن يتخلى عن بعض مكاسبه.

وأُعيد فتح السوق الروسي تدريجيا بعد تعليق التداولات بسبب عقوبات غربية واسعة أعقبت بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/ شباط.

وعند الساعة 1333 بتوقيت جرينتش، كان الروبل مرتفعا 5.2 بالمئة عند 85.10 للدولار، بعد أن قفز في وقت سابق إلى 82.95، وهو أقوى مستوى له منذ 25 فبراير/ شباط.

وأمام العملة الأوروبية، صعد الروبل 1.9 بالمئة، ليجري تداوله عند 94.76 لليورو، بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوى منذ 25 فبراير/ شباط عند 92.19 .