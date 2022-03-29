الذهب يهبط أكثر من 1% مع ارتفاع عوائد السندات

هبطت أسعار الذهب أكثر من 1%، أثناء التعاملات اليوم الثلاثاء، مع استمرار صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما يقوض جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا، بينما يراقب المستثمرون محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 1.45% إلى 1895.50 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، وفقا لوكالة ”رويترز“.

وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 2.4% إلى 1893.30 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 3.1% إلى 24.07 دولار للأوقية، بينما هبط البلاديوم 5.6% إلى 2108.80 دولار، وتراجع البلاتين 2.22% إلى 959.00 دولارا.

وتراجعت أسعار الذهب أكثر من 1%، أمس الإثنين، بعد ارتفاع الدولار الأمريكي واستقرار عوائد الخزانة قرب أعلى مستوياتها منذ عدة أشهر، مع تركيز المستثمرين على محادثات السلام المحتملة بين روسيا وأوكرانيا؛ ما أدى إلى تراجع جاذبية الذهب كملاذ آمن.

وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية، يوم أمس 1.2% إلى 1934.61 دولار للأوقية (الأونصة) في الساعة الـ0651 بتوقيت غرينتش. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1% إلى 1935 دولارا.

وارتفع مؤشر الدولار، يوم أمس، إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من أسبوع؛ ما جعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

واستفاد الدولار من وضعه كملاذ آمن، وأثار الصراع في أوكرانيا توقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة.

في الإطار، ارتفعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية، أمس الإثنين، لأجل عشر سنوات قرب أعلى مستوياتها منذ بضع سنوات، بعد أن ساعدتها توقعات بتشديد مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي سياسته النقدية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة، يوم أمس، في المعاملات الفورية 1.7% إلى 25.08 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.8% إلى 994.19 دولار، بينما استقر سعر البلاديوم عند 2335.17 دولار للأوقية.

واتجه الذهب، يوم الجمعة الماضية، لتحقيق مكاسب أسبوعية للمرة الثالثة خلال أربعة أسابيع، إذ أدى عدم إحراز تقدم ملموس في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا إلى ارتفاع سعر المعدن النفيس الذي يعتبر ملاذًا آمنًا، على الرغم من ارتفاع عوائد السندات الأمريكية على خلفية المخاوف من إجراءات تشديد السياسة النقدية التي أثرت على جاذبية السبائك.

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس في الـ16 من مارس/ آذار، ومنذ ذلك الحين أشار كبار صانعي السياسات في البنك المركزي إلى نهج أكثر صرامة لتشديد السياسة النقدية هذا العام لمحاربة التضخم المتزايد.