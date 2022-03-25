مصرف لبنان يسمح للبنوك بشراء الدولار وفقا للسعر المعتمد من 29 مارس

قال بيان لمصرف لبنان المركزي اليوم الجمعة إنه سيسمح لبنوك البلاد ابتداء من 28 مارس/ آذار ببيع الليرة نقدا مقابل الدولار أو بالعكس.

وسيكون ذلك وفقا لسعر منصة ”صيرفة“ بدون تحديد سقف للكمية المتداولة، بحسب بيان المركزي اللبناني.

وأضاف البيان الذي نشرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن ”سعر الدولار المعتمد والثابت لاستيراد البنزين حتى 29 مارس هو 22200 ليرة لبنانية“.

وقال المصرف إن متوسط سعر الصرف على صيرفة سجل أمس الخميس 22150 ليرة للدولار.

وكان المصرف المركزي قد بدأ السماح للبنوك التجارية بشراء كميات غير محدودة من الدولارات الأمريكية على منصته صيرفة في يناير/ كانون الثاني، وهو تدخل ساعد في رفع الليرة من قاع عند 34 ألفا للدولار.

وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90 بالمئة من قيمتها منذ 2019 عندما انهار النظام المالي، مما ألقى بغالبية اللبنانيين في براثن الفقر.