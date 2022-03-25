تراجع الأسهم الأوروبية مع تفاقم الأزمة في أوكرانيا

تراجعت الأسهم الأوروبية للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الجمعة في طريقها لإنهاء الأسبوع على انخفاض، إذ أبقى الصراع الروسي الأوكراني المتصاعد المستثمرين على حذر مع اقتراب عطلة نهاية الأسبوع.

وبدد تراجع الأسهم المالية والتكنولوجية المكاسب في القطاعات الأساسية والقطاعات قليلة المخاطر ليهبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 %.

ومن المتوقع أن ينهي مؤشر ستوكس 600 الأسبوع منخفضا بنحو 0.4 %، إذ أدت أسعار الطاقة المرتفعة بسبب العقوبات المفروضة على روسيا إلى تأجيج المخاوف من التضخم وأثارت القلق بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي.

وفرض الغرب المزيد من العقوبات على روسيا أمس الخميس، وكانت واشنطن تخطط للرد في حال استخدام موسكو أسلحة نووية.

وقفزت أسهم تيليكوم إيطاليا 5.9 %، لتواصل مكاسبها بعد أن قالت كيه.كيه.آر إنها لا تزال مهتمة بالاستحواذ على مجموعة الاتصالات.