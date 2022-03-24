استئناف تداول الأسهم جزئيا في بورصة موسكو بعد شهر من الإغلاق

استأنفت بورصة موسكو، صباح الخميس، تداول الأسهم جزئيا بعد توقف لنحو شهر، في خطوة تخضع لضوابط صارمة على خلفية العقوبات الغربية غير المسبوقة التي فرضت على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، وفق ما أوردته وكالة ”فرانس برس“.

وتم استئناف التداول على أسهم نحو 30 شركة فقط.

وحقق مؤشر ”مويكس“ المسعر بالعملة الروسية، الروبل، مكاسب بنحو 10 % بعد بدء التداولات، بينما خسر مؤشر ”أر تي أس“ المسعر بالدولار الأمريكي، 4 %.

وكان البنك المركزي الروسي قد أعلن، أمس الأربعاء، أن بعض التعاملات في سوق الأسهم ستستأنف الخميس، مع تداول 33 ورقة مالية في بورصة موسكو لفترة زمنية محدودة وحظر البيع على المكشوف، وفق ما نقلته وكالة ”رويترز“.

وأضاف ”المركزي الروسي“ أن تداول أسهم شركات كبيرة، من بينها البنكان الحكوميان ”سيبربنك وفي.تي.بي“ وعملاقا الطاقة ”روسنفت وجازبروم“، سيحدث بين 0650 و1100 بتوقيت غرينتش.

واستؤنف التداول في سندات الحكومة الفيدرالية في بورصة موسكو، يوم الثلاثاء، كجزء من إعادة فتح مرحلية بعد تعليق استمر قرابة شهر بسبب الحرب على أوكرانيا.

وقالت محافظة البنك المركزي في وقت سابق، إن البنك المركزي الروسي سيشتري سندات حكومية اتحادية للحد من التقلبات.

وكانت هناك مخاوف بشأن تخلف روسيا عن سداد ديونها، لكنها دفعت 117 مليون دولار فائدة على سندات مقومة بالدولار الأسبوع الماضي.

وأعرب المتحدث باسم بورصة موسكو، أندري بارجنسكي، يوم الثلاثاء، عن أمله في ”عودة التداول في سوق الأسهم قريبا“.

وقال بارجنسكي إن ”كل شيء جاهز من الناحية التقنية، ونأمل أن يستأنف النشاط في المستقبل القريب“.

يذكر أن بورصة موسكو للأوراق المالية مغلقة منذ يوم 28 شباط/فبراير الماضي، وهي أطول فترة إغلاق للبورصة في تاريخ روسيا الحديث.

وأنهت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية تعاملات، أمس الأربعاء، على انخفاض حاد مع بدء تجمع الزعماء الغربيين في بروكسل للتخطيط لفرض إجراءات جديدة للضغط على روسيا لوقف حربها في أوكرانيا، ومع صعود أسعار النفط، وفق ”رويترز“.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، إن روسيا ستسعى إلى بيع الغاز إلى الدول ”غير الصديقة“ بالروبل، وذلك ردا على العقوبات الغربية التي وجهت ضربة قوية لاقتصاد بلاده.