تقرير: هروب كبير لرؤوس أموال من تايوان بعد غزو أوكرانيا

تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، في هروب رؤوس أموال أجنبية من تايوان، حسبما أفادت شبكة ”سي أن أن“ الأمريكية يوم الأربعاء.

وقالت الشبكة إن ”سبب خروج رؤوس الأموال من ذلك البلد هو أن الغزو الروسي لأوكرانيا زاد من المخاوف بشأن خطر أن تصعٌد الصين من تهديداتها ضد تايوان“.

وأشار إلى ما وصفه بعض المحللين بأنه ”هجرة جماعية غير مسبوقة من قبل المستثمرين الأجانب“.

وفي الأسابيع الثلاثة التي أعقبت الغزو، تخلص المستثمرون الأجانب في تايوان من أسهم تبلغ قيمتها نحو 480 مليار دولار تايواني (16.9 مليار دولار)، حسب أليكس هوانغ مدير شركة ”ميجا إنترناشونال انفستمنت سيرفيسز“ في العاصمة التايوانية تايبيه.

وأوضح هوانغ أن ”هذا التدفق الخارجي هو الأكبر على الإطلاق، متجاوزًا قيمة الأسهم التايوانية التي باعها مستثمرون أجانب في تايوان 2021 بأكمله، التي قدرها ”بنك أوف أمريكا“ بنحو 15.6 مليار دولار“.

وذكر أن ذلك يعد ”أكبر نكسة تدفق أموال مسجلة حتى الآن، وهذا أكبر من الأزمة المالية العالمية في 2008، وأن السبب في ذلك هو أن العديد من البنوك التايوانية المدعومة من الحكومة بدأت في موجة شراء مؤخرًا ما ساعد في تخفيف الخسائر“.

وبين أن ”المستثمرين المقيمين في تايوان لم يعانوا من فقدان الثقة نفسه، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن الكثيرين اعتقدوا أن الموقفين مختلفان، وبسبب الإجماع على أن الولايات المتحدة ستتدخل للمساعدة في الدفاع عن الجزيرة في حالة هجوم خطير“.

ووفقا للشبكة الأمريكية، يتوقع بنك ”جولدمان ساكس“ أن ”تكون تايوان قد شهدت تدفقات خارجية بقيمة 15.6 مليار دولار خلال الشهر الماضي، متجاوزة حصيلة العام الماضي البالغة 15.3 مليار دولار“.

ولفتت إلى أن ”تايوان كانت تكتسب زخمًا كوجهة استثمار أجنبي رئيسية في السنوات الأخيرة، لكن هجوم روسيا على أوكرانيا جدد المخاوف من أن الصين قد تتجرأ على المضي في عدوانها العسكري تجاه تايوان“.

وتايوان جزيرة ديمقراطية تتمتع بالحكم الذاتي لطالما ادعت القيادة الشيوعية في بكين أنها جزء من أراضيها على الرغم من أنها لم تحكمها أبدًا.

وأوضحت ”سي أن أن“ أن ”الأسهم في بورصة تايوان للأوراق المالية تغيرت فقط بشكل طفيف فقط أواخر الشهر الماضي عندما غزت روسيا أوكرانيا“.

وفي تقرير صدر الشهر الجاري، قال خبراء من ”مجموعة أوراسيا“ إن ”هناك تكهنات متزايدة بأن الصين يمكن أن تتحرك إما لاستغلال إنشغال الدول الغربية بالحرب في أوكرانيا أو لدفع نظام عالمي جديد“.