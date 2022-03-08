بورصات الخليج تتراجع وسط عزوف عن المخاطرة بسبب حرب أوكرانيا

تراجعت أسواق الأسهم الخليجية، يوم الثلاثاء، إذ فقد مؤشر دبي ما يصل إلى 1%، مما يعكس مشاعر العزوف عن المخاطرة السائدة عالميا بعد إحراز تقدم ضئيل في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا.

وشهدت أسعار النفط تأرجحا يوم الثلاثاء مع تداول العقود الآجلة بنسبة 10% دون أعلى مستوى في 14 عاما الذي تم تسجيله في الجلسة السابقة، وسط ارتياح من أن الحلفاء الأوروبيين لا يعتزمون الانضمام إلى حظر أمريكي محتمل على واردات النفط الروسية.

وقال مسؤولون في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين، في محاولة للحد من ارتفاع أسعار النفط، إن الولايات المتحدة مستعدة للمضي قدما في الحظر بمفردها، في حين رفضت ألمانيا -أكبر مشتر للخام الروسي- خططا لفرض حظر متعلق بالطاقة.

في غضون ذلك، قال الجيش والمخابرات في أوكرانيا إن الهجوم الروسي على البلاد مستمر لكن بوتيرة أبطأ بشكل ملحوظ اليوم الثلاثاء وإن قائدا عسكريا روسيا كبيرا آخر قُتل، فيما فر سكان خائفون من مدن تعرضت للقصف.

وهبط مؤشر دبي لما وصل إلى 1% قبل أن يعوض بعض الخسائر وينخفض 0.5%. وفقد سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.7%، وسهم إعمار العقارية 0.8%.

واستقر مؤشر أبوظبي مع تراجع سهم الدار العقارية 0.1% بعد أن اقترحت الشركة توزيعات أرباح نقدية سنوية.

ونزل المؤشر السعودي 0.4%، متراجعا للمرة الأولى في أربع جلسات.

وتراجع سهم شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط بشكل طفيف بعد أن سجل رقما قياسيا مرتفعا عند 46 ريالا في الجلسة السابقة.

وارتفع سهم شركة ”أكوا باور“ بما يزيد على 1% بعد أن وقعت الشركة اتفاق شراء لمشروع للطاقة الشمسية في منطقة القصيم. وتراجع المؤشر القطري 0.6%.

وانخفض سهم بنك قطر الدولي الإسلامي نحو 4%، بينما انخفض سهم صناعات قطر واحدا بالمئة.