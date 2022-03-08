بنك الخرطوم يخفض قيمة الجنيه السوداني 19%

نقلت وكالة ”رويترز“ عن مراسلها في السودان قوله إن بنك الخرطوم السوداني حدد سعر صرف 530 جنيها سودانيا للدولار، الثلاثاء، بانخفاض قدره 19% عن السعر السابق.

يأتي التغيير بعد أن قالت السلطات السودانية إنها ستوحد أسعار الصرف الرسمية وأسعار السوق السوداء.

وجرى تداول الدولار عند نحو 550 جنيها سودانيا في السوق الموازية مقابل سعر رسمي يبلغ نحو 445 جنيها.

ومطلع شباط/ فبراير الماضي، قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا)، إن خسائر عملة السودان تجاوزت 80% على مدى الأعوام الثلاثة الماضية.

وذكرت ”إسكوا“ في تقرير، أن الجنيه السوداني فقد 87% من قوته الشرائية، خلال عامي 2019 و2021.

وجاء تقرير ”إسكوا“، تحت عنوان ”إطلاق نتائج جديدة لمماثلات القوة الشرائية في المنطقة العربية: الحجم الحقيقي للاقتصادات العربية“.

ويعاني السودان من أوضاع اقتصادية وسياسية متردية، بالإضافة إلى احتجاجات شعبية متكررة.

وسجل الجنيه السوداني تدهورًا كبيرًا خلال العام 2021، بعد أن اقترب سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني من 500 جنيه للدولار الواحد.

وكان السودان قد حرر سعر الصرف رسمياً في آذار/ مارس 2021، لكن الجنيه شهد انخفاضا في قيمته أمام العملات الأجنبية، خلال بداية العام الحالي، وذلك في السوق الموازي نتيجة مضاربات المتعاملين في تجارة العملة لشراء وبيع الدولار بعد استقرار استمر لأشهر، بالتزامن مع اضطرابات سياسية واقتصادية.