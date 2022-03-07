أسواق الأسهم تتراجع تحت ضغط التهديد الغربي بمقاطعة النفط الروسي

تشهد أسواق الأسهم العالمية اليوم الاثنين ميلا واضحا للانخفاض استهلته أسواق شرق آسيا وبرره تقرير الأعمال في شبكة ”سي ان ان“، بالتجاوب القسري مع ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوى في 13 عامًا، وهو ما أثار مخاوف بشأن ارتفاع آخر في التضخم قد يلحق الضرر بالاقتصاد العالمي.

ففي آسيا، انخفض مؤشر ”هانغ سنغ“ في هونغ كونغ بنسبة 5٪ في التعاملات الصباحية، وهو ما قد يصبح أسوأ انخفاض يومي له في سبعة أشهر. وكان آخر انخفاض كبير سجله هذا المؤشر بحدود 3.4٪، وهوى مؤشر نيكي 225 الياباني (N225) بنسبة 3.6٪.

وانخفض مؤشر ”كوسبي“ في كوريا الجنوبية (كوسبي) بنسبة 2.5٪. كما انخفض مؤشر شنغهاي المركب الصيني (SHCOMP) بنسبة 1٪.

وفي السوق الأمريكية، تراجعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز 450 نقطة أو 1.3٪. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ”S&P 500“ و ”Nasdaq“ بنسبة 1.6٪ و 2٪ على التوالي.

وجاءت هذه الاضطرابات متزامنة مع صعود العقود الآجلة للخام الأمريكي بأكثر من 7٪ لتتداول عند 124.17 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس/آب 2008. وقفز خام برنت أيضًا إلى أعلى مستوى منذ 2008، مرتفعًا 8٪ إلى 127.66 دولار للبرميل.

ويشير التقرير إلى ان أسعار النفط ارتفعت بشكل لافت بعد أن قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين يوم الأحد في مقابلة مع شبكة ”سي إن إن“، إن الولايات المتحدة تعمل مع حلفائها في أوروبا لبحث إمكانية حظر واردات النفط الروسية في محاولة لمعاقبة البلاد بشكل أكبر.

وكان تقدير ييب جن رونغ، محلل السوق في “ آي غروب“،أنه ”في حال تنفيذ الحظر، فإن هذه الخطوة ستزيد من تفاقم عدم التوازن بين العرض والطلب في سوق النفط المأزوم أصلا“.

وقال بيت، إن ”أسعار النفط المرتفعة قد تشكل تهديدًا لهوامش الشركات وتوقعات الإنفاق الاستهلاكي، في وقت سيواجه فيه الاحتياطي الفيدرالي ضغوطًا أكبر، وذلك باضطراره إلى التصحيح المفرط برفع أسعار الفائدة بشكل أسرع وأكبر في ضوء الضغوط التضخمية“.

وأضاف ييب، أن التأخير في اختتام المحادثات النووية الإيرانية زاد من مخاوف المستثمرين بشأن تعطل الإمدادات.