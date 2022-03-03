النفط عند أعلى مستوى في أعوام مع استهداف عقوبات أمريكية شركات روسية

واصلت أسعار النفط صعودها، اليوم الخميس، واتجه خام برنت صوب تسجيل 120 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ نحو عشرة أعوام، بفعل عقوبات أمريكية على شركات تكرير روسية واضطراب الشحن وانخفاض مخزونات الخام الأمريكية إلى أقل مستوى في أعوام.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت إلى 119.84 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى منذ أيار/ مايو 2012.

وبحلول الساعة الـ07:52 بتوقيت غرينتش زاد سعر خام برنت 6.85 دولار أو 6.1% إلى 119.78 دولار للبرميل.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط إلى 116.57 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى منذ أيلول/ سبتمبر 2008 وسجل 116.41 دولار للبرميل بزيادة 5.81 دولار أو 5.3% للبرميل.

وجاءت مكاسب النفط بعد أحدث جولة من العقوبات الأمريكية على قطاع التكرير في روسيا؛ ما أثار مخاوف من أن تكون صادرات النفط والغاز الروسية هي التالية التي ستستهدفها العقوبات.

وقرر تكتل أوبك+ الذي يضم الدول الأعضاء قي منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها ومنها روسيا، عدم زيادة الإنتاج عن المقدار المتفق عليه في اتفاق الإنتاج والبالغ 400 ألف برميل يوميا في آذار/ مارس، رغم زيادة الأسعار ومطالبة المستهلكين بمزيد من الخام.

وارتفعت أسعار النفط فوق 110 دولارات للبرميل، الأربعاء، بعد مقاطعة كبريات شركات الطاقة العالمية للخام الروسي، بعيد غزو موسكو لأوكرانيا.

وارتفع خام برنت، الأربعاء، فوق 113 دولارا للبرميل، بنسبة 6%، وبموازاة ذلك، انهار الطلب على النفط الروسي، إذ قالت شركة ”إنرجي أسبكتس“ الاستشارية إن 70% من الخام الروسي ”يكافح للعثور على مشترين“، بحسب صحيفة فاينانشال تايمز.

وفي إشارة إلى أن القفزات في الأسعار لا تقتصر على النفط فقط، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي بنسبة 50% يوم أمس الأربعاء، إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 185 يورو لكل ميغاواط/ساعة.

وكان وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك قال، يوم أمس الأربعاء، إن ”السيناريو الأسوأ لم يأت بعد“ وإن روسيا لا تزال ترسل الغاز، لكن على بلاده الاستعداد للقادم؛ لأنها ”قد تضطر إلى استمرار تشغيل محطات الطاقة التي تعمل بالفحم“، إذ تزود روسيا أوروبا بنحو 40%.

يذكر أن العقوبات الغربية بدأت التأثير على شحنات النفط الخام من روسيا التي تعتبر ثاني أكبر مصدر في العالم له.