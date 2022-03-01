تراجع الأسهم الأوروبية بسبب ضعف الأرباح وتوترات الأزمة الأوكرانية

تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، مع بداية شهر مارس/ آذار؛ بسبب تقارير أرباح ضعيفة ومخاوف بشأن الأزمة الأوكرانية؛ بعد فشل محادثات وقف إطلاق النار بين موسكو وكييف في تحقيق انفراجة.

وهبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.3% مع تصدر أسهم قطاع السفر والترفيه الخسائر؛ بعد أرباح مخيبة للآمال من مجموعة فلوتر.

ومنيت المؤشرات الأوروبية بخسائر وسط تقلبات متزايدة حتى مع تقليص مؤشرات وول ستريت خسائرها خلال الليل واستقرار الأسهم الآسيوية.

وتراجعت أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم، يوم الإثنين، بعد أن فرض الغرب عقوبات صارمة على روسيا، بما في ذلك منع بنكها المركزي من استخدام احتياطيات النقد الأجنبي البالغة 630 مليار دولار.

وهبط سهم شل 1.1%، بعد أن قالت شركة الطاقة الكبرى المدرجة في لندن إنها ”ستخرج من جميع عملياتها في روسيا، بما في ذلك محطة رئيسية للغاز الطبيعي المسال“.

وقالت ميرسك، أكبر شركة شحن في العالم، إنها ”ستوقف شحن الحاويات من وإلى روسيا“.

وتراجعت أسهم البنوك البارزة مع تراجع القطاع المصرفي الأوروبي 0.1 % بعد انخفاضه 4.5 %، يوم الإثنين.

وتواجه روسيا عزلة متزايدة بسبب غزوها لأوكرانيا. في وقت فشلت فيه محادثات وقف إطلاق النار مع جارتها الجنوبية، أمس الإثنين، في تحقيق انفراجة ولم يذكر المفاوضون موعد عقد جولة جديدة.

وأعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الأحد الماضي، بأن وزراء الخارجية الأوروبيين وافقوا، على وقف التعامل مع المصرف المركزي الروسي، وذلك بالتنسيق مع الدول الأعضاء في مجموعة السبع.

وأوضح بوريل، أن ”أكثر من نصف احتياطات المصرف المركزي ستتعطل؛ لأنها موضوعة في مؤسسات بدول مجموعة السبع“، لافتًا إلى أن الاتفاق السياسي بين الوزراء يشكل تمهيدًا لتبن رسمي للإجراء قبل أن تفتح الأسواق، الإثنين.

واتفق كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا وبريطانيا، يوم السبت، على ضمان عزل بنوك روسية مُختارة عن نظام سويفت للإضرار بقدرتها على العمل على مستوى العالم.

وقالت شركة سويفت، اليوم الثلاثاء، إنها تنتظر لمعرفة البنوك التي تريد السلطات فصلها عن نظامها للمراسلات المالية العالمية مع بدء تطبيق العقوبات ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتستخدم البنوك نظام سويفت، التي تتخذ من بلجيكا مقرا لها، لإرسال ملايين التعليمات يوميا لدعم تريليونات الدولارات من المدفوعات سنويا في التجارة الدولية.