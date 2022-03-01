ارتفاع الأسهم اليابانية وسط تصيد للصفقات وتفاؤل حيال محادثات روسيا وأوكرانيا

ارتفعت الأسهم اليابانية الثلاثاء، حيث تلقت المعنويات دعما من تفاؤل مستمر حيال محادثات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، ما دفع المستثمرين إلى شراء أسهم متراجعة.

وارتفع المؤشر نيكي 1.2% إلى 26844.72 نقطة، بعدما تجاوز مستوى 27000 للمرة الأولى منذ 18 شباط/ فبراير.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.54% إلى 1897.17 نقطة.

وتواجه روسيا عزلة متزايدة بسبب غزوها لأوكرانيا.

وفشلت محادثات وقف إطلاق النار مع جارتها الجنوبية الاثنين، في تحقيق انفراجة ولم يذكر المفاوضون موعد عقد جولة جديدة.

وقال إيكو ميتسوي مدير الصناديق في شركة أيزاوا سكيوريتيز ”يحاول المستثمرون رؤية مؤشر على تطورات أفضل بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا، بما في ذلك وقف إطلاق النار. كما يؤمنون بالتأثير الإيجابي للعقوبات الغربية القوية ضد روسيا“.

وأضاف ”كما أنهم أعادوا شراء الأسهم الرخيصة، ما دفع السوق أيضا للارتفاع اليوم“.

وصعد سهم توشيبا 2.36% بعد إعلان التكتل المفاجئ أن تارو شيمادا، الرئيس التنفيذي السابق لشركة سيمنز إيه.جي، سيحل محل رئيسه التنفيذي ساتوشي تسوناكاوا اعتبارا من اليوم.

ونزل سهم تويوتا موتور 0.26% بعد أن قالت شركة صناعة السيارات إنها ستستأنف الإنتاج المحلي اعتبارا من غد الأربعاء، بعد يوم من توقف جميع مصانعها على مستوى البلاد في أعقاب هجوم إلكتروني على مورد لقطع الغيار.

وتراجع سهم المجموعة المالية ميتسوبيشي يو.إف.جيه 1.68%، وكان الأسوأ أداء من بين أسهم أكبر 30 شركة على توبكس، يليه سهم شركة ميتسوي اند كو الذي خسر 1.38%.

والاثنين، قال المفاوض الروسي، فلاديمير ميدينسكي، إن بلاده ترغب في التوصل إلى اتفاق يصب في مصلحة الجانبين في المحادثات مع أوكرانيا.

في المقابل أعلنت الرئاسة الأوكرانية أن ”المسألة الأساسية هي وقف فوري لإطلاق النار وسحب القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية“.

وكان مكتب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أعلن، صباح الاثنين، وصول وفد أوكراني إلى حدود روسيا البيضاء لإجراء محادثات مع الممثلين الروس.

وقال زيلينسكي إن ”المحادثات، وهي الأولى منذ أن بدأت روسيا غزوا واسع النطاق لأوكرانيا الأسبوع الماضي، ستُعقد دون شروط مسبقة وهي نتيجة مكالمة هاتفية بين زيلينسكي ورئيس روسيا البيضاء“.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن، الخميس الماضي، الحرب ضد أوكرانيا.