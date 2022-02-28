الروبل الروسي يبدأ "السقوط الحر" أمام الدولار

هوى الروبل الروسي إلى مستوى قياسي منخفض أمام الدولار اليوم الاثنين بعد أن أعلنت دول غربية سلسلة من العقوبات القاسية في مطلع الأسبوع لمعاقبة روسيا على غزوها لأوكرانيا وشمل ذلك عقوبات على احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي.

ارتفع سعر الدولار مقابل الروبل بنسبة 41.50 في المئة ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 119 روبل لكل دولار في المعاملات الآسيوية. وارتفع الدولار حتى الآن خلال هذا الشهر 53.77 في المئة أمام الروبل.

وأعلن البنك المركزي الروسي عن سلسلة من الإجراءات يوم الأحد لدعم الأسواق المحلية في الوقت الذي سارع فيه لاحتواء تداعيات العقوبات التي ستمنع بعض البنوك من استخدام نظام سويفت المالي العالمي.

وقال البنك المركزي إنه سيستأنف شراء الذهب في السوق المحلية ويطلق مزادا لعملية إعادة شراء بلا حدود ويخفف القيود على المراكز المفتوحة للعملات الأجنبية لدى البنوك.

وتبنّت الدول الغربية رزمة جديدة من العقوبات ضد موسكو ردا على غزوها لأوكرانيا، تشمل خصوصا استبعاد العديد من البنوك الروسية من نظام ”سويفت“ المصرفي، بحسب ما أعلنت الحكومة الألمانية.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية التي تترأس حاليا منتدى مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، إن العقوبات تشمل ”كل البنوك الروسية التي سبق أن عاقبها المجتمع الدولي، وبنوكا أخرى إذا لزم الأمر“.

وأقرّت هذه العقوبات الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وكندا وإيطاليا والمفوضية الأوروبية.

وبحسب الاتحاد الأوروبي، تشمل العقوبات حاليا نحو 70 بالمئة من القطاع المصرفي الروسي.

وقال مسؤول أمريكي كبير السبت إن العقوبات الغربية التي تَفصل العديد من البنوك الروسية عن النظام المالي العالمي و“تشلّ“ البنك المركزي الروسي تجعل موسكو ”منبوذة“ والروبل في ”سقوط حر“.

وأضاف المسؤول في تصريح نقلته فرانس برس ”صارت روسيا دولة منبوذة اقتصاديا وماليا على الصعيد الدولي“، مؤكدا أن البنك المركزي الروسي ”لن يستطيع دعم الروبل“.

وتابع أن الرئيس الروسي فلاديمير ”بوتين وحده من يقرر حجم الأكلاف الإضافية“ التي ستتحملها بلاده، موضحا أنه تم تشكيل فريق عمل ”سيلاحق“ الأوليغارشيين الروس و“يخوتهم وطائراتهم وسياراتهم الفارهة ومنازلهم الفخمة“.

ولن يُسمح مستقبلا للأثرياء الروس المرتبطين بالحكومة الروسية باستخدام ما يسمى بنظام ”جواز السفر الذهبي“ للحصول على جنسيات أوروبية لأنفسهم وأفراد أسرهم.