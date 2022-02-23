افتتاح مكتب تمثيلي لبورصة الألماس الإسرائيلية في بورصة دبي للماس

افتتحت بورصة الألماس الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، مكتبا تمثيليا لها في بورصة دبي للماس.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية ”وام“ أن مركز دبي للسلع المتعددة السلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع اليوم الأربعاء مكتبا تمثيليا لبورصة إسرائيل للماس داخل برج الماس في بورصة دبي للماس.

ووفقا لـ“وام “ سيسهم افتتاح المكتب التمثيلي الإسرائيلي في زيادة سهولة ممارسة الأعمال التجارية لشركات الماس الإسرائيلية العاملة في الدولة أو التي تتطلع إلى تأسيس مركز لها في دبي.

وزاد الاهتمام بالتعاون الاستراتيجي بين بورصتي إسرائيل ودبي للألماس، أكبر مركزين للألماس في الشرق الأوسط، منذ توقيع اتفاقية السلام بين البلدين في 2020.

ويأتي الافتتاح بعد يوم من إعلان مركز دبي للسلع المتعددة أن الإمارات تصدرت قائمة مراكز تجارة الماس الخام في العالم بالتزامن مع انعقاد مؤتمر دبي للماس 2022 حيث تم تداول 22.8 مليار دولار أمريكي من الماس الخام في عام 2021 وحضر المؤتمر أكثر من 550 من خبراء وقادة القطاع لمناقشة ”مستقبل الماس“.

ومنذ عام 2015 شهدت قيمة تجارة الماس الخام في الإمارات ارتفاعا بنسبة 76 % متجاوزة بلجيكا التي تعد المركز الرائد لتجارة الماس الخام في العالم.

وحققت تجارة الماس في الإمارات نموا بنسبة 83 % بين عامي 2020 و 2021 ما يعكس مرونة القطاع في الدولة ودور دبي الراسخ في القطاع على مستوى العالم، بحسب ”وام“.

وفي سياق متصل، قالت البورصة الإسرائيلية اليوم الأربعاء إنها تبحث عن مستثمرين جدد في الإمارات العربية المتحدة للدخول في شراكة مع شركات رائدة مدرجة في تل أبيب، بحسب وكالة رويترز.

وتعمل بورصة تل أبيب مع سفارة الإمارات في تل أبيب وغرفة التجارة الدولية في دبي على إيجاد نظراء للشركات الإسرائيلية من المستثمرين الاستراتيجيين الإماراتيين خلال مؤتمر ينعقد في دبي في الفترة بين 28 فبراير/ شباط الجاري والثالث من مارس/ آذار.

وقال إتاي بن زئيف الرئيس التنفيذي لبورصة تل أبيب: ”الهدف… هو تعرف المستثمرين الإماراتيين على شركات إسرائيلية رائدة“.

وسيشارك ممثلو أكثر من 20 شركة إسرائيلية في الوفد الإسرائيلي المتوجه إلى دبي منها بيزك للاتصالات وشتراوس لإنتاج الأغذية وإنلايت للطاقة المتجددة وفينيكس للتأمينات.