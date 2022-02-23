تراس: بريطانيا ستمنع روسيا من بيع ديون سيادية في لندن

أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس اليوم الأربعاء، أن بريطانيا ستمنع روسيا من بيع ديون سيادية في لندن، بعد نشر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوات في مناطق دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين شرق أوكرانيا.

وتوعدت ليز تراس موسكو بإقرار عقوبات جديدة ”قد تطال الرئيس الروسي“، في مواجهة أي تصعيد من دوره أن يخرق سيادة الأراضي الأوكرانية، وفق ما ذكرت وكالة ”رويترز“.

وفرضت بريطانيا أمس الثلاثاء، عقوبات على جينادي تيمتشينكو واثنين آخرين من المليارديرات الذين تربطهم علاقات وثيقة ببوتين.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن روسيا تتجه نحو ”نبذ القيادة الروسية“، داعيًا العالم إلى التأهب للمرحلة التالية من خطة بوتين التي ستتمثل في غزو شاملٍ لأوكرانيا.

واليوم الأربعاء، قالت وزيرة الخارجية البريطانية، إن هناك ”احتمالا كبيرا“ بأن يشن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غزوا شاملا لأوكرانيا ويهاجم كييف.

وأضافت تراس لشبكة ”سكاي نيوز“: ”نعتقد أن هناك احتمالا كبيرا أن يمضي (بوتين) قدما في مخططه لغزو شامل لأوكرانيا“.

من جانبه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن مصالح بلاده وأمنها ”غير قابلة للتفاوض“، مع تشديده في الوقت ذاته على أن موسكو مستعدة للبحث عن ”حلول دبلوماسية“ للأزمة الراهنة مع أوكرانيا والدول الغربية.

وقال بوتين في كلمة متلفزة بمناسبة يوم المدافع عن الوطن ”لا يزال بلدنا منفتحا على الحوار المباشر والصريح لإيجاد حلول دبلوماسية لأكثر المشاكل تعقيدا“.

وأضاف ”لكن مصالح مواطنينا وأمنهم غير قابلين للتفاوض بالنسبة لنا“.

ويطالب بوتين الدول الغربية بضمانات أمنية، منها: عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي ”الناتو“، ووقف تعزيز وجود الحلف عند حدود روسيا.

وذكر بوتين تهديدات تتعرض لها روسيا منها ”التراخي في نظام ضبط الأسلحة“ و ”النشاطات العسكرية لحلف شمال الأطلسي“، مشددا على أن مخاوف بلاده لا تزال ”دون أجوبة“.

ووعد الرئيس الروسي أيضا بالاستمرار في تطوير قدرات الجيش والأسطول الروسيين و“التكنولوجيا الرقمية المتطورة“ والذكاء الاصطناعي فضلا عن الأسلحة ”فرط الصوتية“.

وطورت روسيا في السنوات الأخيرة صواريخ فرط صوتية تقول إنها ”لا تقهر“، لأنها قادرة على الالتفاف على كل الدروع الدفاعية الحالية.

وتُتهم موسكو بانتظام بشن هجمات إلكترونية واسعة النطاق وبحملة تضليل إعلامي على خصومها.

وأقرت روسيا باستقلال منطقتين انفصاليتين مواليتين لها في شرق أوكرانيا؛ ما أثار الخشية من تصعيد عسكري عند حدود الاتحاد الأوروبي.