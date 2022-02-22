الأزمة الأوكرانية تهبط بالليرة التركية لأدنى مستوى منذ منتصف يناير

هبطت الليرة التركية بما يصل إلى 1.5% مقابل الدولار الأمريكي أثناء تعاملات الثلاثاء، لتقترب من أضعف مستوى لها هذا العام، بعد أن صعّدت روسيا التوتر في شرق أوكرانيا؛ وهو ما يشكل مصدر خطر على استقرار الاقتصاد الكلي في تركيا.

وتراجعت الليرة إلى 13.9025، في أكبر خسارة ليوم واحد منذ أوائل يناير/كانون الثاني، قبل أن تقلص خسائرها إلى 1.26% عند 13.8528 بحلول الساعة 1400 بتوقيت جرينتش.

والتهديد الذي تمثله حرب بين جارتيها في منطقة البلطيق، روسيا وأوكرانيا، قد يلحق ضررا باقتصاد تركيا المنهك بالفعل بعد أزمة عملة في ديسمبر/كانون الأول.

وندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق اليوم ، باعتراف روسيا بمنطقتين انفصاليتين في أوكرانيا، واصفًا الخطوة بأنها ”غير مقبولة“.

وأعلن الرئيس الروسي، اعتراف بلاده باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من طرف واحد في الشرق الأوكراني، وتوجيه أمر لـ“قوات حفظ سلام“ بدخولهما، متحديًا الدول الغربية التي تمر علاقاتها مع موسكو بأسوأ أزمة منذ الحرب الباردة بسبب الوضع في أوكرانيا.

وعرض أردوغان الوساطة في الصراع، وحذر روسيا من مغبة غزو أوكرانيا، في الوقت الذي انتقد فيه طريقة تعامل الغرب مع الأزمة.

ويعاني الاقتصاد التركي من ارتفاع معدل التضخم السنوي، حيث قفز في بداية الشهر الجاري أكثر مما كان متوقعا إلى 48.69% في كانون الثاني/يناير، ليسجل أعلى مستوياته منذ عقدين تقريبا، مدفوعا بسلسلة من التخفيضات غير التقليدية في أسعار الفائدة وانخفاض حاد في قيمة الليرة التركية في أواخر العام الماضي، وفق ما أوردته وكالة ”رويترز“.

وقال معهد الإحصاء التركي، إن ”مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 11.1% على أساس شهري“، وذلك مقارنة بتوقعات في استطلاع لـ“رويترز“ عند 9.8% وتوقعات سنوية عند 46.7%.