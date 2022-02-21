شلل يضرب الأسواق العراقية بسبب "مضاربات" السياسة في الدولار

تشهد الأسواق العراقية منذ أيام ركودا حادا بسبب عودة الجدل السياسي، حول أزمة سعر صرف الدولار مقابل الدينار، على رغم تطمينات البنك المركزي حيال ذلك.

وبدأت تلك الأزمة، عندما وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأسبوع الماضي، جملة مقترحات إلى البرلمان للسيطرة على تداعيات قرار تغيير سعر صرف الدولار.

وقال الصدر في بيان، إنه ”يجب إيقاف تهريب العملة والفواتير المزورة والنظر في عمل بعض البنوك الأهلية، واستدعاء مدير البنك المركزي تحت قبة البرلمان فورا، بالإضافة إلى وزير المالية“.

وعلى إثر ذلك، قرر البرلمان استضافة وزير المالية علي علاوي، لبحث سعر صرف الدولار أمام الدينار، بالإضافة إلى محافظ البنك المركزي.

وبدأت الأحزاب السياسية بالاستثمار، سريعا في الأزمة، حيث طالبت بإعادة سعر الصرف إلى سابق عهده، دون الاكتراث برأي الخبراء حول ذلك، ومدى فوائده للاقتصاد العراقي.

وبدأ البنك المركزي العراقي نهاية العام 2020، تطبيق السعر المخفض لصرف الدينار ويبلغ نحو 1450 بدلا من السعر السابق البالغ 1190 دينارا عراقيا لكل دولار أمريكي.

غير أن هذا التغيير أضرّ ببعض الفئات الهشة، والفقيرة، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، في الأسواق، خاصة وأن أغلبها مستوردة.

شائعات وأخبار مزيفة

وتعيش الأسواق العراقية، على وقع الشائعات والأخبار المزيفة، بشأن إمكانية عودة سعر صرف الدولار، إلى سابق عهده، وهو ما تسبب بانخفاض سعر الدولار، في الأسواق، لجهة ارتفاع العرض والطلب، حيث يخشى المواطنون من اعتماد سعر الصرف القديم، لذلك لجأوا إلى بيع مدخراتهم من الدولار.

وصباح الإثنين، بدأت أسواق العاصمة بغداد تعيش ركودا واضحا، وقلة في المتبضعين، مع إغلاق بعض التجار محالهم، تحسبا لقرار حكومي ”مفاجئ“ قد يقلب الأوضاع رأسا على عقب.

لكن مصدرا مخولا في البنك المركزي العراقي، أكد عدم وجود أي نوايا لتغيير سعر الصرف الحالي، لاسيما بعد النتائج الإيجابية التي حققها خلال المدة الماضية.

وذكر المصدر في بيان، نشره البنك مساء الأحد، أن ”النقاشات التي دارت أثناء استضافة محافظ البنك المركزي العراقي في مجلس النواب يوم السبت الماضي، أكدت على ضرورة تضافر جهود مؤسسات الحكومة كافة لتحسين المستويات الاقتصادية والمعيشية للطبقات الفقيرة التي تأثرت بارتفاع معدل التضخم“.

وطالب ”الجمهور بعدم التعاطي مع الأخبار التي تشير إلى احتمالات تغيير السعر، وأن البنك المركزي يمتلك احتياطيات أجنبية كافية لاستقرار سعر الصرف الحالي“.

هبوط سعر الصرف

وبمجرد أن جرى الإعلان عن قرار استدعاء محافظ البنك المركزي، وكذلك وزير المالية، سجلت أسعار بيع الدولار في السوق المحلية انخفاضا حيث بلغ سعر الورقة النقدية من فئة 100 دولار أميركي 143 ألف دينار، مقارنة بـ148 ألف دينار في الأيام السابقة.

وكان مجلس الوزراء العراقي أقر في تشرين الأول/ أكتوبر 2020 آليات جديدة للإصلاح الاقتصادي أطلق عليها اسم ”الورقة البيضاء“، قال إنها تتضمن ”مئات الإجراءات الكفيلة بإحياء الاقتصاد العراقي“، واستثمار ”موارد البلاد الهائلة بالطريقة العلمية“.

وتضمنت ”الورقة البيضاء“، مقترحات من بينها تخفيض الرواتب الحكومية بنسب تتراوح من 12-25%، ورفع الدعم الحكومي عن بعض القطاعات، وإيقاف تمويل صندوق التقاعد من الموازنة، وتخفيض الدعم الحكومي للشركات العامة، واستيفاء أجور الكهرباء ”وفق التسعيرة العالمية وزيادة أجور الجمارك والضرائب.

وتقول الحكومة العراقية، إن إحصاءات المنظمات الدولية المختصة تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 9٪ للنصف الأول من العام 2021، إلى جانب نمو الاقتصاد غير النفطي بنسبة تزيد على 21 % في النصف الأول من العام 2021 وهذا يعود لقوة الأداء في قطاعات الخدمات بعد تخفيف تدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وبحسب بيان لوزارة المالية، أظهرت فيه فوائد رفع سعر صرف الدولار، فإن ”هذا الانتعاش قلّل التلكؤ في قطاع النفط، بنسبة 10 % في النصف الأول من العام 2021، حيث عدل العراق حصته في منظمة أوبك، ومنذ ذلك الحين زادت أوبك من حصة إنتاج الدول الأعضاء تدريجيا مما انعكس على زيادة في الناتج المحلي الإجمالي“.

وأوضحت أنه ”بلغ معدل التضخم العام والأساسي في العراق للفترة من كانون الثاني إلى تموز 2021 ـ نحو 5.2 % و6.3 % على التوالي، بسبب زيادة الطلب المحلي وعدم كفاية المعروض السلعي على تلبية كامل الطلب المتزايد، إلى جانب تأثر التضخم ايجابيا بسبب انخفاض أسعار الواردات في بعض البلدان المصدرة التي تواجه تدهورا في قيمة عملتها“.