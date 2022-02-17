"جون أفريك": تبون يسعى لـ "هدنة اجتماعية" عبر تجميد الضرائب

يسعى النظام الجزائري إلى تحقيق ”هدنة اجتماعية“ بإعلان تجميد العمل بكل الضرائب التي تضمنها قانون المالية لسنة 2022، وتهم المواد الأساسية وبعض الخدمات.

وتهدف هذه الخطوة ،أيضا، إلى الحد من تداعيات ارتفاع نسبة التضخم وتأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين، بحسب تقرير نشرته مجلة ”جون أفريك“.

ويقدّم التقرير قراءته لقرار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في اجتماع لمجلس الوزراء قبل أيام، تجميد جميع الضرائب والرسوم ”اعتبارًا من اليوم وحتى إشعار آخر، لا سيما الضرائب الواردة في قانون المالية 2022 على بعض المنتجات الغذائية“.

كما أمر الرئيس الجزائري بإلغاء جميع الضرائب والرسوم على التجارة الإلكترونية والهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر للاستخدام الشخصي والشركات الناشئة مع الاكتفاء بتسعير منظم.

وتم التصويت على قانون المالية من قبل النواب في الـ17 من نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 ثم تمت الموافقة عليه في الـ25 من الشهر ذاته من قِبل مجلس الأمة ونشر في الجريدة الرسمية في الـ30 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وتضمن خِططًا لإخضاع مبيعات السكر الخام لضريبة القيمة المضافة بنسبة 9% ولوضع حد لنظام الإعانات العامة للمنتجات الأساسية، الذي يتمتع به الجزائريون منذ ستينيات القرن الماضي.

ويقول التقرير إن ”الإقدام على المساس بدعم الدولة الذي يمكّن الجزائريين من التمتع بخدمات التعليم والرعاية الصحية ودعم المنتجات الغذائية الأساسية قد يخلف توترًا اجتماعيًّا لا تبدو السلطات بحاجة إليه“.

وأشار إلى أن تبون كان ألمح منذ سبتمبر/ أيلول الماضي لضرورة تعديل حجم الدعم الذي تقدمه الدولة ويتراوح الرقم بين 12 و14 مليار دولار في السنة ”دون الإضرار بالفقراء والمعوزين.

ويشير التقرير إلى أن الجزائر، ولمنع تآكل القدرة الشرائية للسكان، تعتزم أيضًا أن يتولى المكتب المهني الجزائري للحبوب مسؤولية التحكم في الأسعار قياسًا بالأسعار الدولية – التي تتزايد بشكل واضح – والتوازن بينها وبين تلك المطبقة على ”المنتجات المخصصة للمواطنين“.

كما تخطط لزيادة تعزيز الرقابة على الدعم في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية“ من أجل ضمان ”استقرار الأسعار“.

وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية فإن ”العديد من المواطنين رحبوا بالإجماع بهذا القرار ووصفوه بأنه شجاع“.

وعلق تقرير ”جون أفريك“ بالقول ”يبقى أن نرى إلى متى سيتم الإبقاء على تعليق الإجراءات الضريبية الجديدة في مواجهة مخاطر التضخم، ووفقًا للبنك الدولي فإن متوسط الزيادة في مؤشر أسعار المستهلك المقدّر بـ 7.3% في عام 2021 يجب أن ينخفض بمقدار 0.5 نقطة فقط في عام 2022 إلى 6.8% ليستقر عند 6,6٪ في عام 2023“.

ويحذر التقرير من أنه ”في الوقت ذاته من المتوقع أن يرتفع دين الحكومة المركزية، الذي قفز من 45.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 إلى 55٪ في 2021 – في المرحلة الحالية من التوقعات – إلى ما لا يقل عن 65% من الناتج القومي العام المقبل“.