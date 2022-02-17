استقرار الدولار وسط مخاوف من الأنباء المتعلقة بأوكرانيا‎‎

استقر الدولار، اليوم الخميس، وتمسك الين الياباني بمكاسبه السابقة، بعد أن هزّ الأسواق تقرير إخباري روسي عن إطلاق قذائف مورتر في شرق أوكرانيا وعزز الإقبال على أصول تعتبر ملاذات آمنة.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية، أن متمردين مدعومين من روسيا اتهموا القوات الأوكرانية بقصف أراض يسيطرون عليها انتهاكا لاتفاقات تهدف إلى إنهاء الصراع في منطقة دونباس المتنازع عليها، ونفت أوكرانيا ذلك.

وتبادل المتمردون والقوات الحكومية الأوكرانية الاتهامات، اليوم الخميس، بانتهاك اتفاقات وقف إطلاق النار واستخدام أسلحة ثقيلة، منها قذائف المورتر والمدفعية.

وتراجع الدولار عن ارتفاعاته في التعاملات الآسيوية بعد نشر الخبر، لكن المستثمرين ظلوا قلقين من أن تهاجم روسيا أوكرانيا، رغم التفاؤل في مطلع الأسبوع بشأن إمكانية التوصل لحل دبلوماسي لتجنب الصراع.

واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس سعره أمام ست عملات على 95.747 بعد ارتفاعه عن مستوى 96 في التعاملات الآسيوية.

لكن في إشارة على أن الأسواق لم تصب بالفزع بعد، ظل سعر الروبل الروسي أقل من أعلى مستوياته منذ نوفمبر تشرين الثاني 2020 البالغ 80 روبلا للدولار الذي سجله الشهر الماضي في حين شهدت عائدات السندات ارتفاعا طفيفا فقط.

وارتفع اليورو عن مستوياته المنخفضة السابقة التي هبط فيها 0.4% بعد أنباء أوكرانيا لكن النفي الأوكراني هدأ السوق وسجل اليورو 1.1382 دولار.

وتمسك الين والفرنك السويسري بمكاسبهما السابقة وارتفع الين 0.2% وصعد الفرنك السويسري 0.1%.

وكان الدولار تراجع، الأربعاء، مع ترقب محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لشهر كانون الثاني/يناير.

وكانت التحركات صغيرة في أسواق العملة، حيث انخفض مؤشر الدولار 0.2% وسجل 95.847 بحلول (الساعة 12:13 بتوقيت غرينتش“.

ومع تعافي أسعار النفط، زاد الدولار الكندي على نحو طفيف مقابل الدولار الأمريكي، كما ارتفعت الكرونة النرويجية أيضا.

وزاد الدولار الأسترالي 0.4% إلى 0.7177 دولار أمريكي، في حين ارتفع الدولار النيوزيلندي على نحو طفيف.

ونزل الين مقابل الدولار وسجل 115.700، وصعد اليورو 0.2% إلى 1.13825 دولار.

وفي سياق متصل، ارتفع الجنيه الإسترليني 0.1% مقابل الدولار إلى 1.35605 دولار، لكنه استقر مقابل اليورو بعدما كشفت بيانات أن التضخم البريطاني سجل أعلى معدل في 30 عاما عند 5.5%.

واتهم الجيش الأوكراني القوات المدعومة من روسيا في شرق أوكرانيا الخميس، بإطلاق قذائف على قرية في منطقة لوهانسك أصابت روضة أطفال.