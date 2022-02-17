الذهب يحوم قرب ذروة 8 أشهر مع عودة المخاوف بشأن أوكرانيا

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس، صوب أعلى مستوياتها في 8 أشهر الذي سجلته هذا الأسبوع مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بينما دفعت تقارير عن إطلاق قذائف مورتر في شرق أوكرانيا المستثمرين إلى اختيار السبائك الآمنة.

واتهم متمردون مدعومون من روسيا في شرق أوكرانيا، الخميس، قوات حكومة كييف باستخدام قذائف مورتر لمهاجمة مناطق تحت سيطرتهم، وهو ما ينتهك اتفاقيات تهدف إلى إنهاء الصراع، وفق ما نقلت وكالة الإعلام الروسية.

ونقل تقرير الوكالة عن ممثلين لجمهورية لوهانسك الشعبية المعلنة من طرف واحد القول ”إن قوات أوكرانية استخدمت قذائف مورتر وقاذفات قنابل يدوية ومدفعا رشاشا اليوم“.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1876.41 دولار للأوقية بحلول الساعة 06:24 بتوقيت غرينتش ليحوم قرب أعلى مستوياته منذ حزيران/ يونيو، الذي بلغه يوم الثلاثاء عند 1879.48 دولار.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1878.40 دولار.

واتهم انفصاليون مدعومون من روسيا في شرق أوكرانيا القوات الحكومية الخميس بفتح النار على أراضيهم أربع مرات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ولم يتضح بعد مدى خطورة هذه الحوادث.

وقال نيكولاس فرابيل، المدير العام العالمي لدى إي.بي.سي بوليون، إن السوق حساسة جدا للأخبار الخاصة بأوكرانيا وروسيا.

وعاد الدولار الأمريكي للارتفاع بعد تقارير عن الهجوم الذي دفع المستثمرين القلقين من اندلاع حرب أوسع نطاقا إلى البحث عن الملاذات الآمنة.

وتلقى الذهب دعما أيضا، بعدما ألمح محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الشهر الماضي، إلى أن البنك لن يتخذ خطوات كبيرة نحو تشديد السياسة النقدية مثلما كانت تخشى الأسواق.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 23.53 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.7% إلى 1068.57 دولار في أعلى مستوى منذ ثلاثة أشهر، بينما زاد البلاديوم 1.8% إلى 2321.38 دولار.

وقال ستيفن إينيس المدير لدى ”إس.بي.آي أسيت مانجمنت“، إن أزمة أوكرانيا تدعم الذهب في وقت يشهد تضخما بسبب ارتفاع أسعار النفط، وعزوفا عن المخاطر مع انخفاض الأسهم.

وأضاف ”إذا فقدنا القوة الدافعة الناجمة عن (صراع) أوكرانيا، فسيتراجع الذهب سريعا“.

وحصل المعدن النفيس على مزيد من الدعم مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات؛ ما يخفض تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.