الدولار يتراجع لليوم الثاني على التوالي

تراجع الدولار الأربعاء، لليوم الثاني على التوالي مع انحسار قلق المستثمرين إزاء احتمال غزو روسيا لأوكرانيا، وترقب محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لشهر كانون الثاني/يناير.

وكانت التحركات صغيرة في أسواق العملة، وانخفض مؤشر الدولار 0.2 % خلال اليوم وسجل 95.847 بحلول (الساعة 12:13 بتوقيت غرينتش“.

ومع تعافي أسعار النفط زاد الدولار الكندي على نحو طفيف مقابل الدولار الأمريكي، كما ارتفعت الكرونة النرويجية.

وزاد الدولار الأسترالي 0.4% إلى 0.7177 دولار أمريكي، في حين ارتفع الدولار النيوزيلندي على نحو طفيف خلال اليوم.

ونزل الين مقابل الدولار وسجل 115.700، وصعد اليورو 0.2% خلال اليوم إلى 1.13825 دولار.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.1% مقابل الدولار إلى 1.35605 دولار، لكنه استقر مقابل اليورو بعدما كشفت بيانات أن التضخم البريطاني سجل أعلى معدل في 30 عاما عند 5.5%.

وبالنسبة للعملات الرقمية لم يطرأ تغير يذكر على بتكوين وانخفضت 1.1% إلى 44098 دولارا.

وفي أسواق المال أيضا، كانت أسعار الذهب ارتفعت اليوم الأربعاء، بعد أن تراجعت في الجلسة السابقة مع احتفاظ المعدن الأصفر بجاذبيته كوسيلة للتحوط من التضخم.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1854.97 دولار للأوقية بحلول (الساعة 10:30 بتوقيت غرينتش).

واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1858.30 دولار.

وقالت شياو فو، رئيس قسم إستراتيجية أسواق السلع في بنك ”أوف تشاينا انترناشونال“ إن ”التضخم قد يبدو أكثر صلابة. ولهذا السبب فإن الذهب كوسيلة للتحوط من التضخم قد يظل خيارا مناسبا لفترة أطول“.

وأضافت فو أن ”الذهب سيلقى دعما خلال الشهرين أو الثلاثة المقبلة بفعل التضخم على الرغم من ارتفاع احتمالات رفع البنوك المركزية أسعار الفائدة“.

يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة كلفة حيازة السبائك التي لا تدر عائدا.

وينتظر المتعاملون في السوق محضر اجتماع بنك الاحتياطي الاتحادي، الذي انعقد يومي 25 و26 كانون الثاني/يناير، والمقرر صدوره (الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش اليوم).

ولامس الذهب أعلى مستوياته منذ حزيران/يونيو من العام الماضي أمس الثلاثاء، قبل أن يرتد ليغلق منخفضا واحدا بالمئة تقريبا بعد أن قالت وزارة الدفاع الروسية إنها تعيد بعض القوات إلى قواعدها بعد تدريبات قرب أوكرانيا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 23.43 دولار للأوقية.

وصعد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1029.89 دولار، وكذلك البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 2256.55 دولار.