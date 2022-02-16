زيادة مرتقبة في التبادل التجاري بين تركيا والإمارات خلال 2022

تبدأ تركيا رحلة البحث عن جذب استثمارات جديدة من دول مجلس التعاون الخليجي لتحسين وضعها الاقتصادي، خاصة أنها تعاني من ارتفاع معدلات التضخم وتراجع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتراكم الديون.

ومن المتوقع أن يشهد عام 2022 طفرة غير مسبوقة في نمو حجم الاستثمارات الخليجية في تركيا، وأيضا الترويج لإمكانية إقامة مشروعات تجارية وتنموية ضخمة، عقب زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الإمارات.

وتهدف هذه الزيارة الأولى لأردوغان منذ 10 سنوات إلى زيادة حجم التبادل التجاري وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين تركيا والإمارات، وعودة العلاقات الثنائية بين البلدين بعد الأزمة الخليجية التي تفاقمت عام 2017.

ودعا الرئيس التركي خلال زيارته لأبوظبي رجال أعمال وممثلين عن القطاع الخاص الإماراتي للاستثمار في بلده، لافتا إلى أن فرص الاستثمار مناسبة لفتح شركات إماراتية داخل تركيا.

العلاقات التركية الإماراتية

وقال الخبير الاقتصادي التركي ورئيس جمعية رجال الأعمال- الأتراك المصريين، أتيلا أتايسيفين، لـ ”إرم نيوز“، إن ”الإمارات ذات ثقل في التجارة العالمية، وتعتبر زيارة الرئيس التركي إلى الإمارات بمثابة فتح أبواب جديدة للاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية والتجارية وإقامة المشروعات في مختلف المجالات بين البلدين“.

وأضاف أن ”توقيع 13 اتفاقية ثنائية ومذكرة تفاهم بين تركيا والإمارات سينعكس بالإيجاب على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال هذا العام“، منوها بأن ”الرئيس التركي يبذل الكثير من الجهود لتصبح تركيا قاعدة للاقتصاد العالمي“.

وتشمل هذه الاتفاقيات التعاون المشترك في مجالات الاستثمار والإعلام والاتصالات والصناعات الدفاعية والنقل البري والبحري والزراعي والتقنيات المتقدمة والصحة والأرصاد الجوية وإدارة الكوارث والطوارئ والشباب والصناعة.

فرص استثمار جديدة

وتابع أتايسيفين ”فرص الاستثمار الأجنبي في تركيا هائلة خلال الفترة الراهنة“، وتعتبر التسهيلات التي وضعتها الحكومة التركية في القوانين المتعلقة بالاستثمار بأنها لعبت دورا بارزا في جذب المزيد من الاستثمارات.

وعلى الجانب السياسي، أكد الخبير الاقتصادي أن القضايا السياسية بين تركيا ومصر وليبيا واليمن تشهد حاليا تقاربا في وجهات النظر؛ ما سيعم بالفائدة على تركيا في تحسين علاقاتها السياسية والاقتصادية بجميع الدول العربية وزيادة فرص الاستثمار.

وتمنى أتايسيفين أن ”يسهم التعاون المشترك بين الاستثمارات التركية والاستثمارات العربية في بناء وتنمية أفريقيا، وذلك بسبب أن القرن المقبل هو قرن أفريقيا، وهذا التعاون يمنحنا اتحادا تركيا عربيا قويا للاستثمار في أفريقيا“.

وأوضح أتايسيفين أن ”دعم تركيا لقطر خلال الأزمة الخليجية أثبت صحة موقفها، وأن دول مجلس التعاون الخليجي وجدت أن موقف تركيا من التدخل في الأزمة الخليجية هو إيجابي وبناء“.

التبادل التجاري بين الإمارات وتركيا

وصل حجم التبادل التجاري بين الإمارات وتركيا إلى أكثر من 8 مليارات دولار خلال العام الماضي، وفقا لبيانات صادرة من هيئة الإحصاء التركية.

وسجلت الصادرات التركية إلى الإمارات قرابة 5.49 مليار دولار خلال عام 2021، مقارنة بـ 2.83 مليار دولار خلال عام 2020، في حين بلغ إجمالي قيمة الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى تركيا خلال العام الماضي، نحو 2.442 مليار دولار، مقارنة مع 5.6 مليار دولار في عام 2020.

بينما في 2019، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 8 مليارات دولار، بواقع 4.388 مليار دولار صادرات إماراتية، بينما بلغ حجم الصادرات التركية خلال العام ذاته، نحو 3.62 مليار دولار.

زيارة الرئيس التركي للسعودية

ويخطط الرئيس التركي لزيارة المملكة العربية السعودية قريبًا، وفق ما أعلنه في وسائل الإعلام خلال الشهر الماضي، ويمكن أن تسهم هذه الزيارة في إنهاء أزمة الحظر غير الرسمي المفروض على البضائع التركية في السعودية، وتواصل الشركات التركية عملها بشكل طبيعي مرة أخرى.

التبادل التجاري بين تركيا والسعودية

ووصل حجم التبادل التجاري بين تركيا والسعودية إلى 1.7 مليار دولار خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2020، وتضاعف الرقم بقوة ليصل إلى ما يقرب 3 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من عام 2021.

وبلغ حجم الصادرات التركية إلى السعودية خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر من عام 2021 نحو 189 مليون دولار، كما وصلت حجم الصادرات التركية إلى السعودية إلى 3.2 مليار دولار في 2019.

التبادل التجاري بين تركيا وقطر

ووفق تصريحات صحفية لرئيس غرفة قطر الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، فإن التبادل التجاري لبلاده زاد بنسبة 100% خلال السنوات الخمس الماضية، وإن قيمة التبادل التجاري (مع تركيا) بلغت 1.91 مليار دولار أمريكي في عام 2020 مقابل نحو 900 مليون دولار في عام 2016.

التبادل التجاري بين تركيا والبحرين

كما سجل حجم التبادل التجاري بين تركيا والبحرين نحو 415 مليون دولار أمريكي خلال العام الماضي، مقارنة بـ 473 مليون دولار أمريكي في 2019.

التبادل التجاري بين تركيا وعُمان

وبلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا وعُمان نحو 854 مليون دولار خلال عام 2020، في حين بلغ 860.9 مليون دولار في 2019، منها 634.4 مليون صادرات عُمانية إلى تركيا، و226.5 مليون واردات، وفقا لبيانات غرفة تجارة وصناعة عُمان.