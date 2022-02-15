الروبل الروسي يقفز بعد إعلان موسكو عودة بعض قواتها إلى قواعدها

قفز الروبل الروسي 2% مقابل الدولار الأمريكي، اليوم الثلاثاء، عقب إعلان روسيا أن بعض قواتها قرب أوكرانيا تعود إلى قواعدها بعد تدريبات عسكرية.

ويخفف ذلك القلق حيال غزو محتمل غذى موجة مبيعات في الأصول الروسية الأسبوع الماضي، حسبما ذكرت ”رويترز“.

وصعد الروبل 2.1% مقابل الدولار إلى 75.15 ليقترب من استعادة كل خسائره، التي مني بها في أكبر هبوط لجلسة واحدة في عامين، يوم الجمعة.

وأمام اليورو، ارتفع الروبل 1.75 إلى 85.28، في حين صعدت مؤشرات الأسهم الروسية متعافية من موجة مبيعات في الجلستين السابقتين.

وكان الكرملين أكد، يوم الثلاثاء، بدء ”عملية سحب مقررة“ لجزء من القوات الروسية المنتشرة عند الحدود مع أوكرانيا، لكنه شدد على أن روسيا ستواصل تحريك جنودها في أنحاء البلاد كما تراه مناسبا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين: ”قلنا دائما إنه بعد انتهاء التدريبات سيعود الجنود إلى قواعدهم الدائمة. ما من جديد هنا. إنها عملية عادية“.

جاء ذلك بعد وقت قليل من إعلان وزارة الدفاع الروسية أن جزءا من القوات الروسية المنتشرة قرب الحدود مع أوكرانيا بدأت بالعودة إلى ثكناتها، على ما أفادت ”فرانس برس“.

وقال الناطق باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف إن ”وحدات أقاليم الجنوب والغرب العسكرية أنجزت مهمتها وباشرت عمليات التحميل عبر وسائل النقل البرية وسكك الحديد، والعودة إلى ثكناتها اليوم“.

تأتي هذه التصريحات الروسية في وقت يحذر فيه الغرب من أن الغزو الروسي لأوكرانيا ”بات وشيكا“.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، في حديث لشبكة ”سكاي نيوز“، إنه ”لا يزال من المرجح بشكل كبير أن تغزو روسيا أوكرانيا، وقد يكون ذلك وشيكا“.

وأكدت أن الحكومة البريطانية ”في حالة تأهب لأي عمليات سرية خلال الأيام القليلة المقبلة“.

وأشارت إلى أنه ”إذا دخلت القوات الروسية أوكرانيا فسوف يمكنها الوصول إلى العاصمة كييف بسرعة كبيرة جدا“.

بدوره، قال الناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي، في تصريح سابق هذا الأسبوع، إن روسيا عززت انتشارها العسكري عند الحدود مع أوكرانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، رغم إعلان موسكو انتهاء بعض المناورات العسكرية.

وأوضح كيربي لمحطة ”سي أن أن“ التلفزيونية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ”يتمتع بقدرات واسعة، ويستمر في إرسال قوات إضافية على طول هذه الحدود مع أوكرانيا حتى خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، ولديه أكثر من مئة ألف جندي“.