تراجع أسعار الذهب مع توقعات برفع أسعار الفائدة

تراجع الذهب اليوم الجمعة، إذ إن قفزة في التكاليف بددت جاذبيته كأداة تحوط من التضخم بعد ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، ما عزز التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1824.90 دولار للأوقية بحلول الساعة 0807 بتوقيت غرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية 0.6% إلى 1826.20 دولار.

وارتفع الذهب نحو 1.1% هذا الأسبوع، إذ غذت المخاوف من التضخم والتوترات الجيوسياسية الطلب على الأصول الآمنة.

وتزايد الضغط على مجلس الاحتياطي (البنك المركزي الأمريكي) للتحرك بحسم في مواجهة التضخم بعد قفزة كبيرة غير متوقعة في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة عززت وجهة النظر القائلة بأن البنك المركزي يتحرك أبطأ من المتوقع.

وبين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.9% إلى 22.96 دولار للأوقية، لكنها لا تزال مرتفعة بنحو 2.3% خلال الأسبوع، وهبط البلاتين 0.7% إلى 1018.99 دولار وتراجع البلاديوم 1.1% إلى 2231.17 دولار في سبيله لتكبد خسائر للأسبوع الثاني.

وكانت قد تأرجحت أسعار الذهب داخل نطاق محدود يوم أمس الخميس، بعد أن بلغت أعلى مستوياتها في أسبوعين في وقت سابق من الجلسة.

في حين يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية بحثا عن مؤشرات بشأن الخطوة التالية لمجلس الاحتياطي الاتحادي نحو تشديد السياسة النقدية.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية على 1832.09 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ09:55 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوياته في أسبوعين البالغ 1835.67 دولار للأوقية وهبطت العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1832.20 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد سعر الفضة 0.2% إلى 23.33 دولار للأوقية ونزل سعر البلاتين 0.9% إلى 1024.67 دولار، وارتفع البلاديوم 0.5% إلى 2290.36 دولار.

وأخيرا، تراجعت أسعار الذهب قبل اجتماعات حاسمة لبنوك مركزية، مع صعود الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد يوم من صدور بيانات قاتمة عن وظائف القطاع الخاص؛ ما تسبب في دفع أسعار المعدن النفيس إلى أعلى مستوياتها في أسبوع.

ويعتبر الذهب أداة تحوط ضد التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.