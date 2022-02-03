توقف تراجع الدولار بضغوط الفيدرالي الأمريكي ونتائج أوبك+

شهد سوق العملات في شرق آسيا، اليوم الخميس، يوما هادئا توقف فيه تراجع الدولار.

وبقيت العملات الأخرى، مثل: الجنيه الإسترليني، والدولار الأسترالي، والدولار الكندي، والدولار النيوزيلندي، مكشوفة تحت ضغوط البنك الفيدرالي الأمريكي والنتائج النفطية لاجتماع أوبك+.

وكان مؤشر ناسداك أغلق يوم أمس (الأربعاء) بارتفاع 0.5%، وأعقبه تراجع في سوق العقود الآجلة، بسبب إعلان Meta Platforms Inc (Facebook) عن أرباح أقل من التوقعات.

ويتجه مؤشرا Dow وS&P 500 أيضًا إلى الانخفاض عند افتتاح جلسة أمريكا الشمالية.

ويشير تقرير لـ ”ديلي فوريكس“ إلى أن أسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ كانت مختلطة مع عودة العديد من الأسواق من عطلة رأس السنة القمرية الصينية الجديدة.

وشهدت هونغ كونغ وكوريا الجنوبية ارتفاعات إيجابية، لكن مؤشرات البر الرئيس للصين كانت أقل، فيما تبعت البورصات اليابانية والأسترالية انخفاض العقود الآجلة الأمريكية

وكانت مجموعة أوبك + اجتمعت يوم الأربعاء وأقرت رفع حجم النفط الخام المعروض بمعدل 400 ألف برميل يوميًا.

وترتب على ذلك شكوك في أسواق الطاقة رفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط (WTI) إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2014، حيث تم تداولها عند 89.72 دولار للبرميل في جلسة أمريكا الشمالية.

وأعلنت الدول الـ23 المنضوية في تحالف ”أوبك +“ بقيادة السعودية، وروسيا، يوم الأربعاء، عن زيادة طفيفة جديدة في الإنتاج، رغم ارتفاع أسعار الخام، والتوترات الجيوسياسية التي تهز الأسواق.

وأكدت تلك الدول في بيان أنها ستزيد إنتاجها بواقع 400 ألف برميل يوميًا، في آذار/مارس، وهي الكمية ذاتها كما في الأشهر السابقة.

وكانت المجموعة التي تضم 13 عضوًا في منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك)، وحلفاءها العشرة، ضمن اتفاق ”أوبك بلاس“ قاومت الضغوط الأمريكية لزيادة الإنتاج بهدف خفض الأسعار.

وقال تحالف ”أوبك +“ في بيان عقب اجتماع وزاري بدائرة الفيديو إن القرار اتُخذ ”في ضوء أساسيات سوق النفط الحالي، والتوافق بشأن التوقعات“.

ويعود نهج المجموعة الحذر إلى ربيع، العام 2021، مع تعافي الطلب بعد خفض الإنتاج الكبير في ظل كوفيد.

وبلغت أسعار النفط، في كانون الثاني/يناير، أعلى مستويات لها خلال 7 سنوات، وسجل نفط برنت 90 دولارًا، وتتأرجح أسعار النفط دون 90 دولارًا.