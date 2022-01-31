أردوغان: تركيا ستتحمل عبء التضخم لبعض الوقت

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إن بلاده ”ستضطر لتحمل عبء التضخم لبعض الوقت“، بعد التقلب الأخير في سعر الليرة التركية.

وارتفع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 36.1 في المئة الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى له في 19 عاما، على خلفية تقلبات تاريخية في سعر الليرة.

وكان استطلاع أجرته ”رويترز“، يوم الجمعة، أظهر أنه من المتوقع أن يصل التضخم إلى أعلى مستوى له منذ 20 عاما عند 47 في المئة في يناير / كانون الثاني.

وقبل أيام من إعلان بيانات التضخم لشهر يناير كانون الثاني، أكد أردوغان مجددا سياسته الاقتصادية غير التقليدية، قائلا إنه ”سيتم خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، وإن التضخم سينخفض نتيجة لذلك“.

وقال لأنصاره في إقليم جيرسون المطل على البحر الأسود، يوم السبت: ”أنتم تعرفون معركتي مع أسعار الفائدة. نحن نخفض أسعار الفائدة وسنخفضها. أعرف أن التضخم سينخفض أيضا حينها، وسوف ينخفض أكثر“.

وأضاف: ”سيستقر سعر الصرف وسينخفض التضخم، وستنخفض الأسعار أيضا، كل هذه الأمور مؤقتة“.

وبلغ التضخم في تركيا في كانون الأول/ديسمبر معدلا سنويا أعلى من مستوياته منذ العام 2002، كما أظهرت بيانات رسمية، يوم الإثنين؛ بسبب أزمة الليرة التركية، لكن الرئيس رجب طيب أردوغان واصل الدفاع عن خياراته الاقتصادية قبل عام ونصف العام من الانتخابات الرئاسية.

وارتفعت أسعار الوقود والتأمين على السيارات ورسوم المرور في بعض الجسور؛ ما يضيف المزيد من الضغوط على اقتصاد يواجه زيادة في التضخم، وأزمة عملة نتجت عن خفض متكرر لأسعار الفائدة.

وعبر أردوغان عن حزنه لبلوغ التضخم السنوي في بلاده 36.1% عام 2021، مضيفا أن حكومته مصممة على خفضه إلى خانة الآحاد.

وفي حديثه بعد اجتماع لمجلس الوزراء، قال أردوغان، أيضا، إن ارتفاع التضخم يرجع إلى زيادة أسعار السلع العالمية، وتراجع الليرة التي فقدت ما يقرب من 44% من قيمتها العام الماضي.

وتدهورت العملة التركية لتخسر قرابة نصف قيمتها منذ مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وحتى إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان تدابير جديدة لدعم الليرة.

ويلقي المحللون بالمسؤولية في تدهور الليرة على سياسات غير تقليدية لأردوغان، تسعى لمحاربة التضخم باقتطاعات حادة لمعدلات الفائدة، بعكس ما تقدم عليه الدول عادة في ظروف مشابهة.