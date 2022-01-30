تركيا.. الحكومة تصعد خطتها لإنقاذ الليرة بحملة إعلانية واسعة

انتقلت الحكومة التركية في خطتها لإنقاذ الليرة إلى مستوى جديد بدأت معه يوم الأحد، حملة إعلانية لإقناع الناس بتحويل مدخراتهم من الدولار إلى العملة المحلية، حسبما ذكرت وكالة ”بلومبيرغ“ الاقتصادية الأمريكية.

وأشاد مقطع فيديو، تم بثه الأحد، على التلفزيون الوطني ووسائل التواصل الاجتماعي، بعمل المواطنين الجاد في هذا الصدد.

ووفق تقرير ”بلومبيرغ“، فقد طلب الفيديو من المواطنين استثمار مدخراتهم في ”الودائع لأجل“ بالليرة التركية التي توفر الحماية من انخفاض قيمة العملة.

وكانت الليرة التركية تراجعت مقابل الدولار الأمريكي في السنوات الأخيرة، حيث انخفضت إلى مستويات غير مسبوقة في نهاية عام 2021.

وذكر التقرير أن ”الرئيس رجب طيب أردوغان قدم مجموعة من الإجراءات في 20 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، لوقف الانهيار، كما وضع البنك المركزي الليرة في قلب سياسته ووعد بالحماية“.

وأشار إلى أن ”وعود أردوغان تضمنت ضمان عوائد الودائع المقومة بالليرة؛ بأن لا تقل عن أسعار الفائدة المصرفية“.

”وستقوم الخزانة بتعويض الخسائر التي يتكبدها أصحاب الودائع بالليرة إذا تجاوزت انخفاضات الليرة مقابل العملات الصعبة معدلات الفائدة المصرفية“، بحسب المصدر ذاته.

وأشار إلى أن ”المستثمرين الأتراك لا يزالون يتمسكون بالدولار، وهو ما استدعى الانتقال في الحملة الحكومية إلى مستوى جديد“.

ووفق أحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي التركي، فإنه في حين أنفقت الأسر التركية أكثر قليلا من 100 مليون دولار من مدخراتها بالعملات الأجنبية، فإن تأثير ذلك على الودائع بالعملات الأجنبية كان محدودا للغاية حيث ارتفعت الودائع إلى مستوى قياسي قدره 239 مليار دولار.

وقالت ”بلومبيرغ“، إن ”هذا الاندفاع نحو الدولار في تركيا يعتبر أحد أعراض السياسة النقدية التي ظلت لسنوات طويلة مرنة للغاية بحيث لم يتم وضع حد للتضخم، وهو ما أدى إلى تخفيض قيمة الليرة“.

وأضاف أنه ”يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها السلطات في إقناع المستثمرين بتحويل مدخراتهم إلى العملة المحلية التي فقدت أكثر من 85 % من قيمتها مقابل الدولار منذ عام 2012“.

يشار إلى أن عام 2021، كان هو الأسوأ بالنسبة لليرة التركية، منذ وصول الرئيس رجب طيب أردوغان إلى السلطة قبل حوالي عقدين.

وتراجعت الليرة، وهي الأسوأ أداء وبفارق كبير عن كل الأسواق الناشئة في 2021، وفقدت 44 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار على مدار العام.