البيت الأبيض: سوق الأسهم ليس معيارا لقوة الاقتصاد

قالت جين ساكي السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، يوم الاثنين، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يعتبر سوق الأسهم وسيلة للحكم على قوة أو ضعف اقتصاد الولايات المتحدة.

جاءت تعليقات ساكي بعد هبوط حاد في سوق الأسهم الأمريكية؛ بفعل مخاوف من هجوم عسكري روسي على أوكرانيا.

وقالت ساكي: ”على عكس سلفه، فإن الرئيس لا ينظر إلى سوق الأسهم كوسيلة للحكم على الاقتصاد“، مضيفة أن سوق الأسهم الأمريكية مرتفعة 15 بالمئة منذ تولى بايدن منصبه، بحسب وكالة ”رويترز“.

وحذر بنك ”مورغان ستانلي“ الأمريكي، يوم الأحد، من احتمالية تراجع الأسهم الأمريكية بنسبة تصل إلى 20% في النصف الأول من العام الجاري.

ولفت إلى أن البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يسارع الآن في وتيرة التشدد، منهيا ما يسمى بـ“عصر التمويل الرخيص“، بحسب موقع ”بيزنس إنسايدر“.

وقال مايك ويلسون، كبير المحللين الاستراتيجيين للأسهم الأمريكية في مورغان ستانلي، إن ”الأسهم مغالى فيها الآن، وقد تنخفض بنسبة تصل إلى 20% قبل يوليو/ تموز المقبل“.

وذكر ويلسون أن ”التقييمات المرتفعة ستنخفض بسرعة أكبر من المتوقع، مع توجه بنك الاحتياطي الفيدرالي للتشدد“.

وأضاف: ”ها هو بعض الهواء بدأ يخرج بالفعل من البالون، ولسوء الحظ بالنسبة للمستثمرين، قد لا يكون هناك أي شيء لسدّ الثقب حتى الآن“، مشيرا في ذلك إلى ما شهدته الأسواق العالمية الأسبوع الماضي من تراجع، وُصف بأنه أسوأ أداء أسبوعي لها منذ أكثر من عام.

وفي تشخيصه لما يصفه بأنه الفقاعة الراهنة، قال ستانلي إن سببها ”يعود في جزء كبير منه إلى السياسة النقدية السهلة غير المسبوقة من الاحتياطي الفيدرالي، فقد نما متوسط تقييمات الأسهم، خاصة للأسهم الناشئة، إلى مستويات تاريخية“.

وأوضح أنه ”نظرًا لأن البنك الاحتياطي الفيدرالي يتخذ الآن خطوات سريعة لمحاربة التضخم عن طريق تشديد السياسات، فقد أصبح المستثمرون أكثر تشككا بشأن الأسماء الأكثر قيمة في السوق مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات“.

وبالنظر إلى أن الاقتصاديين في البنك رفعوا توقعاتهم في زيادة أسعار الفائدة عام 2022 إلى أربعة ارتفاعات، بمقدار 25 نقطة أساس بدلا من ثلاثة، فإن ويلسون يعتقد الآن أن تقييمات الأسهم ستنخفض بشكل أسرع من المتوقع.