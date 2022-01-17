الذهب يتماسك أمام توقعات زيادة أسعار الفائدة الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الإثنين، لكن توقعات تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة قيّدت مكاسب المعدن النفيس.

ومع إغلاق الأسواق الأمريكية في عطلة عامة، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.14 بالمئة إلى 1819.70 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول (الساعة 1705 بتوقيت غرينتش)، في حين زادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.16 بالمئة 1819.40 دولار.

وقال شياو فو رئيس استراتيجية أسواق السلع الأولية في بنك أوف تشاينا انترناشونال إن ”تشديد السياسة النقدية قد يكون له تأثير سلبي على الذهب“.

وأضاف: ”لكن على الرغم من ذلك، فإن الذهب متماسك بشكل جيد جدا. أعتقد أن السبب الرئيسي هو أن الميزانية العمومية لمجلس الاحتياطي الاتحادي ما زالت عند مستويات مرتفعة.“

وفي حين يُعتبر الذهب أداة للتحوط ضد التضخم، فإنه سريع التأثر بارتفاع أسعار الفائدة الذي قد يزيد تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وسجلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات أعلى مستوياتها في عامين، الأسبوع الماضي، بفعل توقعات رفع الفائدة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.22 بالمئة إلى 23.00 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.30 بالمئة إلى 973.23 دولار، وصعد البلاديوم 0.15 بالمئة إلى 1880.90 دولار.

والجمعة، سجلت أسعار الذهب أعلى زيادة أسبوعية منذ تشرين الثاني/نوفمبر، مدعومة بانخفاض الدولار والعائد على سندات الخزانة الأمريكية.

وقبل ذلك، كان المتعاملون يترقبون المزيد من البيانات الاقتصادية لاستجلاء الإطار الزمني لتقليص برنامج البنك المركزي الأمريكي لشراء السندات.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية، يوم الجمعة، 0.2 بالمئة إلى 1826.51 دولار للأوقية (الأونصة)، وارتفع بنحو 1.7 بالمئة هذا الأسبوع.

وكانت أسعار الذهب تراجعت بعض الشيء، يوم الخميس، مع ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية التي عوضت بعضا من خسائرها السابقة.

لكن المعدن النفيس ظل قريبا، يوم الخميس، من أعلى مستوياته في أسبوع، الذي سجله في الجلسة السابقة، إذ واصل الدولار تراجعه.

ويوم الأربعاء الماضي، أظهرت بيانات ارتفاع أسعار المستهلكين الأمريكيين في كانون الأول/ ديسمبر، وبلغت الزيادة السنوية في معدل التضخم أعلى مستوياتها في نحو أربعة عقود، مما عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفع الفائدة في وقت مبكر هذا العام، قد يكون في آذار/ مارس.