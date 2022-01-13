الذهب يتراجع مع ارتفاع عائدات السندات الأمريكية

تراجعت أسعار الذهب بعض الشيء، اليوم الخميس، مع ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية التي عوضت بعضا من خسائرها السابقة..

لكن المعدن النفيس ظل قريبا من أعلى مستوياته في أسبوع الذي سجله في الجلسة السابقة، إذ واصل الدولار تراجعه.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 1823.24 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ1020 بتوقيت غرينتش.

فيما هبط سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3 في المئة مسجلا 1822.20 دولار.

وفي الجلسة السابقة، ارتفع سعر الذهب إلى 1827.92 دولار، وهو أعلى مستوياته منذ الخامس من يناير/ كانون الثاني.

وأظهرت بيانات أمس الأربعاء ارتفاع أسعار المستهلكين الأمريكيين في ديسمبر/ كانون الأول وبلغت الزيادة السنوية في معدل التضخم أعلى مستوياتها في نحو أربعة عقود؛ ما عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفع الفائدة في وقت مبكر هذا العام قد يكون في مارس/ آذار.

ويعتبر الذهب أداة تحوط من التضخم، لكن المعدن شديد الحساسية لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية التي تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدا.

وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى، زاد سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 23.15 دولار للأوقية.

وتراجع سعر البلاتين 0.3 في المئة إلى 974.49 دولار للأوقية، واستقر البلاديوم على 1910.60 دولار.

ويوم الثلاثاء، ارتفعت أسعار الذهب مدعومة بتراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون صدور بيانات التضخم لشهر ديسمبر/ كانون الأول هذا الأسبوع والتي قد تدعم قرارا لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 1806 دولارات للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ02:32 بتوقيت غرينتش.

وارتفع سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3 في المئة إلى 1804.90 دولار.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 1.778 في المئة، منخفضة عن أعلى مستوى لها في عامين سجلته في الجلسة السابقة ويبلغ 1.808 في المئة.

وتراجع الدولار مقابل سلة عملات، مع ترقب المستثمرين جلسة رئيس البنك المركزي الأمريكي جيروم باول، في وقت لاحق من اليوم، للحصول على أدلة جديدة بشأن توقيت ووتيرة إعادة السياسة النقدية إلى طبيعتها.