تقرير: التضخم يضرب الطبقة الوسطى في تركيا

قال موقع ”المونيتور“ الأمريكي إن ”موجة الغلاء التي تعصف بتركيا نتيجة انهيار الليرة بدأت أيضاً تضرب الطبقة الوسطى، ومن المتوقع أن تزداد الأمور سوءاً العام الجاري“.

وأشار الموقع، في تقرير يوم أمس الأربعاء، إلى أن ”الزيادة الكبيرة في الأسعار أدت أخيراً إلى تقلص طلب المستهلكين، وقد يرتفع معدل التضخم في عام 2022 إلى أكثر من 36% الذي سجله العام الماضي، وهو أعلى معدل في ظل حكم حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منذ 19 عاماً“.

ولفت التقرير إلى أن ”المستهلكين الأتراك دخلوا عام 2022 وسط موجة من الزيادات الجديدة في أسعار السلع والخدمات مثل الكهرباء والغاز الطبيعي والنقل، ومن المرجح أن يصل معدل التضخم الشهري إلى 15% الشهر الجاري متجاوزا معدل 13.5% الشهر الماضي“.

جيش العاطلين

وقال التقرير إن ”جيش العاطلين عن العمل في تركيا، بما في ذلك 3.8 مليون ممن يواصلون البحث عن عمل وأكثر من 4 ملايين توقفوا عن البحث عن عمل هم اكثر من يتأثر بالغلاء“.

وأوضح أن ”رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% إلى 4250 ليرة تركية (307 دولارات) الشهر الماضي، أثار الآمال في تقليل تأثير التضخم لنصف القوة العاملة التي تشكل الحد الأدنى، إلا أنه من المحتمل أن تفقد الزيادة في الأجور أهميتها بحلول نهاية شهر آذار (مارس) ما يتركهم مع تآكل حقيقي للدخل مرة أخرى“.

ولفت إلى أن ”الموظفين الذين يتقاضون أجورًا أكثر من الحد الأدنى للأجور وأصحاب المشاريع الصغيرة الذين يعملون لحسابهم الخاص في المناطق الريفية والحضرية أي الطبقة الوسطى عمومًا ليسوا محصنين أيضا“.

خفض الانفاق

ونبه التقرير إلى أن ”الزيادات الضخمة في الأسعار أجبرت الطبقة الوسطى على خفض الإنفاق“، وأن ”أسعار السيارات على سبيل المثال قفزت بنحو 50% العام الماضي، ومن المتوقع أن ترتفع أكثر، ما أجبر الكثيرين على التخلي عن خطط شراء سيارات جديدة“.

وقال: ”حتى استخدام السيارات الحالية أصبح رفاهية بعد الزيادات في أسعار الوقود ورسوم العبور… وأدى ذلك لتراجع حدة الازدحام المروري في إسطنبول بشكل مفاجئ منذ بداية العام، خاصة أن الناس لم يعد بإمكانهم استخدام سياراتهم بسبب ارتفاع أسعار البنزين“.

ولفت التقرير إلى أن ”أنماط الإنفاق اليومي للطبقة الوسطى بدأت تتغير“، مضيفا أن ”التقارير تشير إلى أن معدل الانفاق ينخفض بشكل متواصل في مؤسسات تناول الطعام والشراب، فالكثير بدأوا يعزفون عن تناول الطعام في الخارج“.

تراجع السفر للخارج

وأوضح التقرير أن ”الانخفاض الكبير في الليرة التركية، التي فقدت ما يقرب من 44% من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي، أدى لإضعاف شهية الطبقة الوسطى للسفر إلى الخارج“.

وأشار إلى أن ”الإنفاق على السفر إلى الخارج ارتفع إلى أكثر من 3 مليارات دولار العام الماضي بعد انخفاضه إلى مليار دولار في عام 2020 عندما تفشى وباء ”كورونا“، لكنه ظل أقل بكثير من مستوى 4.5 مليار دولار المسجل في عام 2018.

وقال التقرير: ”كما أنه وسط مخاطر التضخم المفرط، انخفض طلب الطبقة الوسطى على القروض.. ورغم أن قيمة القروض الاستهلاكية زادت بنسبة 20% بالأسعار الجارية العام الماضي، إلا أنه ينبغي قراءتها على أنها انخفاض بنحو 16% بالقيمة الحقيقية، بالنظر لمعدل التضخم السنوي البالغ 36%.“

وأضاف: ”وفي قطاع التجزئة أيضًا، شهدت العديد من الشركات انخفاض مبيعاتها بشكل سريع منذ بداية العام بما في ذلك متاجر الملابس رغم قدوم موسم الخصم حيث قد يؤدي الانكماش الحاد في طلب المستهلكين الذي يمتص الطبقة الوسطى إلى ركود اقتصادي مفاجئ، خاصة في الربع الثاني من العام، ما يعني أن موجة جديدة من فقدان الوظائف قد تلوح في الأفق“.