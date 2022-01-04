تباين أسواق الأسهم الخليجية وسط مخاوف بشأن أثر أوميكرون على الاقتصاد العالمي

تأرجحت أسواق الأسهم في منطقة الخليج بين الصعود والهبوط في التعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء، وسط مخاوف من أن يؤدي انتشار سلالة ”أوميكرون“ المتحورة من فيروس كورونا، إلى إبطاء انتعاش الاقتصاد العالمي.

وارتفع المؤشر الرئيس في السوق السعودية 0.4% مدعوما بصعود سهم البنك الأهلي السعودي 1.1% وزيادة بنسبة 1.5% في سهم الصحراء العالمية للبتروكيماويات.

وارتفعت أسعار النفط، وهي عامل محفز لأسواق المال الخليجية، إذ فسر المستثمرون توقعات بأن يزيد منتجو النفط الإمدادات في اجتماعهم اليوم الثلاثاء، بأنها مؤشر على أن الطلب على الوقود ما زال قويا رغم انتشار المتحور أوميكرون.

وارتفعت الإصابات اليومية بكوفيد-19 في السعودية متجاوزة ألف إصابة للمرة الأولى منذ آب/ أغسطس.

وسجلت السعودية أول إصابة بالمتحور الجديد أوميكرون من فيروس كورونا في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

ونصحت السلطات الطبية في المملكة، المواطنين والمقيمين، بتجنب السفر غير الضروري إلى الخارج.

ونما القطاع غير النفطي في المملكة الشهر الماضي، بأبطأ وتيرة منذ شهر آذار/ مارس الماضي، مسجلا نموا للشهر السادس عشر على التوالي، وفقا لمسح نشرت نتائجه اليوم.

ونهاية الشهر الماضي، قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، إن اتفاق أوبك+ للإنتاج ”جوهري“ لاستقرار سوق النفط، وشدد على أهمية التزام جميع المنتجين بالاتفاق.

وأكد الملك سلمان، أن الاقتصاد السعودي ”نجح في اجتياز الكثير من العقبات والتحديات التي واجهها العالم هذا العام، والعام الماضي بسبب الجائحة، وهذا ما أشار إليه صندوق النقد الدولي بتأكيد استمرار التعافي في اقتصاد المملكة؛ ما يعكس الدور البارز للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذت في إطار رؤية المملكة 2030“.

وفي أبو ظبي، انخفض المؤشر بنسبة 1% مع تراجع سهم اتصالات 3.6% وهبوط سهم ألفا ظبي القابضة 1.5%، بعد أن قالت إنها اشترت حصة إضافية نسبتها 17% في شركة الدار العقارية لترتفع حصتها إلى 29.8%.

وسجلت الإمارات، المركز التجاري والسياحي بالمنطقة، أمس الإثنين، 2515 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وصعد المؤشر الرئيس لسوق دبي 0.4% مدعوما بارتفاع سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.1%.

أما مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية فتراجع 0.1% متأثرا بتراجع سهم البنك التجاري القطري 1.6%.