الدولار يصل لأعلى مستوى له منذ 5 سنوات أمام الين

وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من 5 سنوات مقابل الين الياباني، اليوم الثلاثاء.

يأتي ذلك بعد أن عززت الدولار قفزة في عائدات سندات الخزانة الأمريكية، مع مراهنة المتداولين على رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة في وقت مبكر، على الرغم من ازدياد إصابات كوفيد-19.

وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى أمام الين مسجلا 115.815 ين للمرة الأولى منذ 11 كانون الثاني/ يناير 2017، بعد أن قفزت عوائد سندات الخزانة الطويلة الأجل 12.5 نقطة أساس خلال الليل لتصل إلى 1.6420% لأول مرة منذ 24 تشرين الثاني/ نوفمبر.

واستقر مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى له منذ أسبوع عند 96.328، وصل إليه يوم الاثنين.

وبلغ سعر اليورو 1.1302 دولار مرتفعا عن أدنى مستوى له منذ أسبوع عندما سجل 1.12795 دولار خلال الليل.

وتراجع الجنيه الإسترليني إلى 1.34685 دولار مسجلا 1.3431 دولار، وهو مستوى لم يشهده منذ 29 تشرين الثاني/ نوفمبر.

وجرى تداول الدولار الأسترالي قرب أدنى مستوى له منذ أسبوعين عند 0.7184 دولار، وصل إليه في الجلسة السابقة.

وكان الدولار قد ارتفع نوعا ما أمام العملات الرئيسة، مع تحسن المعنويات في الأسواق، الاثنين، حيث صعدت الأسهم الأوروبية وعائدات السندات الحكومية في أول أيام التداول في عام 2022.