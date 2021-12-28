الليرة التركية تتراجع مبددة بدرجة أكبر مكاسب الأسبوع الماضي

تراجعت الليرة التركية 2% الثلاثاء، مواصلة خسائرها الكبيرة التي تكبدتها الاثنين ومبددة المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي وسط قلق بشأن السياسة النقدية في البلاد.

وفي الساعة الـ0800 بتوقيت غرينتش تراجعت الليرة 1.7% إلى 11.9 ليرة للدولار بعد أن انخفضت إلى 11.949 ليرة للدولار.

وعلى الرغم من مكاسبها الكبيرة الأسبوع الماضي، خسرت الليرة 37% من ‬قيمتها أمام الدولار الأمريكي حتى الآن هذا العام.

وارتفعت الليرة بأكثر من 50% الأسبوع الماضي بعد تدخلات حكومية في السوق بمليارات الدولارات وتحرك الحكومة لحماية الودائع.

وأعلن الرئيس رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي إجراء يحفز المودعين على تحويل مدخراتهم بالعملات الأجنبية لليرة، على أن تعوضهم الخزانة العامة والبنك المركزي عن الخسائر المتعلقة بتراجع قيمة العملة.

واتخذ أردوغان سلسلة خطوات، يوم الاثنين قبل الماضي، تهدف إلى تخفيف العبء عن العملة المتراجعة وتلقيه على عاتق الخزانة، وحث الأتراك على التمسك بحيازة الليرة بدلا من الدولار.

وقال في مؤتمر صحفي ”سنوفر بديلا ماليا جديدا لمواطنينا الراغبين بتبديد مخاوفهم الناجمة عن ارتفاع أسعار الصرف. من الآن فصاعدا لن تبقى هناك حاجة لتحويل مواطنينا مدخراتهم من الليرة إلى العملات الأجنبية، خشية ارتفاع أسعار الصرف“.

وسرعان ما انعكست كلمات الرئيس أردوغان بصورة غير متوقعة على سوق صرف العملات، حيث سجلت الليرة التركية تحسنا أمام الدولار الأمريكي بنسبة قاربت 30 في المئة، ووصلت إلى حد 11.08.

وجاء ما سبق بعدما كسرت الليرة التركية حاجز الـ18 ليرة أمام الدولار الواحد، في تدهور مستمر لقيمتها منذ مطلع شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.

والخميس الماضي، نقلت ”رويترز“ عن 4 مصادر مطلعة، منها مسؤول تركي كبير، قولها إن بنوكا حكومية باعت الدولار بكثافة الأسبوع الماضي، في أعقاب إعلان أردوغان خطته.

ولم تعلق البنوك الحكومية على الأمر.

وخفض البنك المركزي بضغط من أردوغان سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس إلى 14% منذ أيلول/ سبتمبر على الرغم من زيادة التضخم ليتجاوز 21%.