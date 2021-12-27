تراجع معظم أسواق الخليج بفعل المخاوف المرتبطة بأوميكرون

تراجعت معظم أسواق الخليج العربي في التعاملات المبكرة، اليوم الاثنين وقاد مؤشر البورصة السعودية الخسائر في ظل حالة من الضبابية بشأن التأثير الاقتصادي للمتحور أوميكرون من فيروس كورونا المستجد؛ ما ألقى بظلاله على ثقة المستثمرين.

وأظهرت بيانات من وزارات الصحة بدول الخليج يوم الخميس أن الإصابات بفيروس كورونا بدأت في الارتفاع مرة أخرى في الدول الست بعد انخفاض الأعداد لشهور.

وتراجع مؤشر البورصة السعودية 0.7% مع هبوط سهم مصرف الراجحي 0.6% كما نزل سهم البنك الأهلي السعودي أكبر بنوك المملكة 1%.

ونصحت السلطات الطبية في المملكة المواطنين والمقيمين بتجنب السفر غير الضروري للخارج.

وسجلت السعودية أول إصابة بالمتحور الجديد أوميكرون من فيروس كورونا في الأول من كانون الأول/ ديسمبر.

كما تراجعت أسعار النفط، المحفز الرئيس للأسواق المالية في الخليج، بعد أن ألغت شركات طيران آلاف الرحلات الجوية في الولايات المتحدة خلال عطلة عيد الميلاد وسط ارتفاع في حالات الإصابة بكوفيد-19.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 41 سنتا أو 0.6% إلى 73.38 دولار للبرميل بحلول الساعة الـ0053 بتوقيت غرينتش. ولم يتم تداول العقد يوم الجمعة لأن الأسواق الأمريكية كانت مغلقة في عطلة عيد الميلاد.

وهبط مؤشر أبوظبي 0.1% متأثرا بانخفاض 0.7% في سهم ألفا ظبي القابضة.

وشهدت الإمارات زيادة كبيرة في الإصابات بكوفيد-19 منذ إعلانها ظهور المتحور أوميكرون هذا الشهر وسجلت 1803 إصابات بكوفيد-19 أمس الأحد ارتفاعا من 68 يوم الثاني من كانون الأول /ديسمبر.

وتأتي زيادة الحالات في ذروة موسم السياحة في المنطقة خاصة الإمارات التي تستقبل ملايين الزوار لحضور معرض إكسبو 2020 دبي وفعاليات موسمية أخرى.

على صعيد منفصل، أوردت ”رويترز“ نقلا عن تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز أمس الأحد أن حكومة الإمارات أبلغت بعض أكبر العائلات التجارية بالدولة أنها تعتزم إلغاء احتكارها بيع السلع المستوردة.

وعلى مدار العام الماضي، اتخذت الإمارات، التي تخوض غمار منافسة اقتصادية متزايدة مع السعودية، إجراءات لجعل اقتصادها أكثر جذبا للمستثمرين الأجانب وأصحاب الكفاءات.

وصعد مؤشر دبي الرئيس 0.1% مدعوما بارتفاع 0.4% في شركة إعمار العقارية.

وتراجع المؤشر القطري 0.1%، مع هبوط شركة صناعات قطر لإنتاج البتروكيماويات 0.7 %.