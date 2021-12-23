الدولار ينخفض مع زيادة التفاؤل بشأن توقعات الاقتصاد العالمي

تراجع الدولار إلى أقل مستوى في نحو أسبوع مقابل عملات رئيسة الخميس، مع زيادة تفاؤل المستثمرين بشأن توقعات الاقتصاد العالمي على الرغم من الانتشار السريع للمتحور أوميكرون من فيروس كورونا.

ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسة، 0.08% إلى 96.032. وبلغ في وقت سابق من الجلسة 96.018 للمرة الأولى منذ الـ17 من كانون الأول/ ديسمبر.

واستقر الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر عند 0.72165 مقابل الدولار بعد صعوده 0.86% أمس الأربعاء.

ولم يطرأ تغير يذكر على الجنيه الإسترليني وسجل 1.3353 مقابل الدولار بعد صعوده 0.63%.

وتحسنت شهية المخاطرة منذ يوم الاثنين عندما اضطربت الأسواق بسبب فرض الحكومات إجراءات إغلاق جديدة للحد من تفشي أوميكرون.

وارتفع اليورو 0.12% إلى 1.13395 مقابل الدولار مضافا إلى زيادة 0.33% مساء.

ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار مقابل الين الياباني وسجل 114.17 ين ليتماسك بالقرب من أعلى مستوى في شهر سجله أمس الأربعاء عند 114.37 ين.

والثلاثاء، انخفضت أسعار الذهب، مع تعويض الدولار بعض خسائره وعودة الإقبال على المخاطرة مع تجاهل المستثمرين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا.

وهبط سعر الذهب في العقود الفورية 0.2% إلى 1786.50 دولار للأوقية ”الساعة الـ1836 بتوقيت غرينتش“، كما تراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1788.70 دولار للأوقية.

وعوض الدولار بعض الخسائر التي تكبدها الليلة الماضية، بينما تحسنت المعنويات جزئيا بعد تراجع الأسواق العالمية.

وعادة ما ينظر للذهب باعتباره وسيلة للتحوط من التضخم وعدم اليقين، لكن من شأن رفع أسعار الفائدة أن يكبح الضغوط التضخمية ويقلص ،أيضا، جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

وارتفعت الفضة 1.2% إلى 22.50 دولار للأوقية، وزاد البلاديوم 2.6% 1794.86 دولار بينما استقر البلاتين عند 932 دولارا للأوقية.