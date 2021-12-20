أردوغان يتخذ إجراءات جديدة لوقف "الدولرة" ويدافع عن أسعار الفائدة المنخفضة

اتخذ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الإثنين، سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى منع المزيد من ”الدولرة“، والتي تشجع على الادخار بالليرة.

وكرر أردوغان في الوقت نفسه دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة، رغم انخفاض الليرة إلى مستويات قياسية.

وقال بعد اجتماع لمجلس الوزراء إن ”الإجراءات ستضمن ألا يضطر المواطنون لتحويل ما لديهم بالليرة إلى عملة أجنبية، بينما سيتم تطبيق إجراءات أخرى لمساعدة المصدرين ومن يحصلون على معاشات التقاعد“.

وهوت الليرة في وقت سابق اليوم أكثر من 11 بالمئة، إلى مستوى قياسي بلغ 18.4 ليرة مقابل الدولار، قبل أن ترتفع بقوة عقب تصريحات أردوغان ليجري تداولها عند 13.75 مقابل العملة الأمريكية.

وقال الرئيس التركي إنه لا ”رجعة“ عن النموذج الجديد القائم على أسعار فائدة منخفضة.

وأضاف أن تخفيضات البنك المركزي لسعر الفائدة ستؤدي إلى تراجع التضخم، الذي يتجاوز في الوقت الحالي 21 في المئة، ”في غضون شهور“.

وكرر القول إن التقلبات في أسعار الصرف والأسعار لا تقوم على أسس اقتصادية.

يشار إلى أن الليرة سجلت أدنى مستوى قياسي لها تجاوز 17 مقابل الدولار الأمريكي، يوم الجمعة، بعد مخاوف من حدوث دوامة تضخم.

وفقدت العملة المحلية نحو 55 بالمئة من قيمتها هذا العام، منها 37 بالمئة في آخر 30 يوما.

وانخفض التضخم في تركيا إلى حوالي أربعة بالمئة في عام 2011، قبل أن يبدأ في الارتفاع تدريجيا من عام 2017. وقفز 3.5 بالمئة في تشرين الثاني/نوفمبر، إلى 21.3 بالمئة سنويا.

ويقول العديد من الأتراك إن زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 بالمئة، والتي أعلنها أردوغان يوم الخميس، لن تكون كافية.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تعزز الزيادة تضخم أسعار المستهلكين الإجمالية بمقدار يتراوح بين 3.5 وعشر نقاط مئوية.

وفي تصريحات أمس الأحد، قال أردوغان إن مشكلات تركيا ناجمة عن ”هجمات غير منطقية“ على الاقتصاد، ورفض الدعوات لفرض قيود على رأس المال ووصفها بأنها ”سخيفة“.

وأضاف أن ”التخفيضات المحدودة لأسعار الفائدة، والتي قمنا بها، لا يمكن أن تكون سبب هذا الوضع“.

وتابع قائلا إن أسعار الصرف هي ”سلاح اللعبة التي تُلعب على تركيا“، وبمجرد استقرارها مع الأسعار، ”سنرى أبواب تركيا أكبر وأحدث كثيرا تُفتح أمامنا في غضون أشهر“.

وخفض البنك المركزي التركي تحت ضغط من أردوغان أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس منذ أيلول/سبتمبر.