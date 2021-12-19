الريال اليمني يسجل تحسنًا كبيرًا أمام الدولار بعد تلقي البنك المركزي دعمًا دوليًا

قال صيارفة ومتعاملون إن الريال اليمني سجل، مساء اليوم الأحد، تحسنًا جديدًا وكبيرًا في قيمته أمام الدولار في سوق الصرف في مدينة عدن جنوب البلاد.

وجاء ذلك، بعد ورود أنباء عن صدور قرارات رئاسية مهمة تخص الشأن الاقتصادي بالاتفاق مع اللجنة الرباعية الدولية، بحسب ”رويترز“.

وكان البنك المركزي اليمني، والحكومة المعترف بها دوليًا، تلقيا، يوم الخميس الماضي، دعمًا سياسيًا ودبلوماسيًا قويًا من اللجنة الرباعية الدولية حوّل اليمن، التي تضم: بريطانيا، والولايات المتحدة، والسعودية، والإمارات.

وذكر أحد الصيارفة في عدن، أن قيمة العملة المحلية واصلت تحسنها النسبي المستمر منذ أسبوعين.

وأشار إلى أن الريال سجل ”ارتفاعًا كبيرًا في تعاملات أسعار صرف في السوق الموازية (السوداء)، مساء اليوم الأحد، إلى نحو 1085 ريالًا للدولار الواحد للشراء و1290 ريالًا للبيع مقارنة مع 1330 مقابل الدولار للشراء، و1365 للبيع، مساء يوم أمس السبت، وكانت تبلغ 1600 ريال للدولار قبل أسبوعين“.

وقال عبدالله عليوة، الموظف في إحدى شركات الصرافة في عدن، إن عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية خفيفة، وإن ثمة هبوطًا متسارعًا لسعر الدولار أمام الريال.

وأضاف عليوة أن ”هناك حالة ارتباك في السوق أدت إلى عدم استقرار سعر الصرف، وأن الفارق بين سعر البيع والشراء كبير في ظل التطورات السياسية والاقتصادية، وترقب إجراءات حكومية“.

وأكدت المجموعة الرباعية، يوم الخميس الماضي، دعمها ”لإجراءات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، والبنك المركزي، الهادفة لتحقيق الاستقرار للاقتصاد اليمني“، وسط أزمة اقتصادية وتمويلية حادة، وانهيار العملة المحلية جراء حرب دامية مستمرة منذ 7 سنوات.

وكانت قيمة العملة اليمنية شهدت في الآونة الأخيرة موجة هبوط حاد دفعتها إلى أدنى مستوى على الإطلاق، مطلع الشهر الجاري.

وتجاوز الهبوط حاجز الـ 1700 ريال للدولار، في أسوأ انهيار لقيمته في تاريخ البلاد ومنذ بدء الحرب قبل 7 سنوات، ومما أطلق شرارة زيادات حادة في الأسعار وسط تصاعد التحذيرات من وقوع كارثة اقتصادية وإنسانية وشيكة.

وكان بيان الرباعية الدولية، الخميس، ركز على تدهور الأوضاع الاقتصادية في اليمن، والتغييرات الأخيرة في إدارة البنك المركزي اليمني.

وطالبت الرباعية ”بضرورة تنفيذ إجراءات وإصلاحات اقتصادية، والاستفادة من موارد اليمن، وتوجيهها لتعزيز الاقتصاد وقيمة العملة الوطنية“.