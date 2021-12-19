تقرير: مخاوف عالمية من تأثير أوميكرون على التضخم

تتخوف البنوك المركزية حول العالم، من أن يؤدي متحور ”أوميكرون“ لفيروس كورونا المستجد، إلى زيادة التضخم العالمي، بحسب ما ذكرت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية.

وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الأحد، على موقعها الإلكتروني: ”يطوق متحور أوميكرون العالم، ويغلق الحدود، ويؤدي إلى فرض قيود جديدة على الأنشطة الاقتصادية“.

وأضافت: ”والآن، فإن البنوك المركزية، بدلا من أن تخفف السياسة النقدية لتدعيم الأنظمة الاقتصادية كما فعلت في بداية الجائحة، فإنها تمضي قدما في الوقت الحالي لتقويض الحافز الاستثماري، ورفع أسعار الفائدة“.

وتابعت: ”تعكس تلك التحركات فكرا جديدا بين صفوف صناع السياسات، إزاء التأثيرات الاقتصادية للوباء، وهو أن مسؤولي البنوك المركزية يخشون من ألّا يقتصر تأثير التفشي الواسع لسلالة أوميكرون على تقويض النمو الاقتصادي، ولكن أن تؤدي الزيادة الحادة في عدد الإصابات بالفيروس إلى إطالة أمد التضخم المرتفع“.

وأردفت بالقول: ”يُنظر إلى متحور أوميكرون، على أنه سيكون له تأثير أقل على النمو، مع زيادة الضغط على الأسعار مقارنة بالموجات السابقة“.

وأشارت إلى أنه خلال الأسبوع الماضي، قام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وبنك إنجلترا، والبنك المركزي الأوروبي بتشديد السياسة النقدية في إطار الاستجابة لمخاوف التضخم.

ولفتت إلى أنه ”عندما انتشرت الجائحة في مطلع 2020، قامت الحكومات بإغلاق الأنظمة الاقتصادية، ما أدى إلى انخفاض الإنفاق من جانب المستهلكين بشدة، فيما تخلص أصحاب العمل من قطاع عريض من الموظفين، وانخفضت الأسعار“.

وقال التقرير: ”في غضون أشهر قليلة، أدى ارتفاع معدلات التجارة الإلكترونية، والعمل من المنزل، إلى تعافي الاقتصاد سريعا في العديد من الدول المتقدمة، ومع التوسع الشديد في حملات التطعيم، فإن التعافي الاقتصادي استمر خلال العام الجاري“.

ونقلت الصحيفة عن بول أشورث، كبير اقتصاديي أمريكا الشمالية، في ”كابيتال ايكونوميكس“، قوله: ”ما رأيناه في المراحل الأولى من الوباء هو أن الطلب انخفض في البداية بشكل أكبر بكثير من العرض، ولذلك، فقد انتهى الأمر إلى الانكماش، بسبب عمليات الإغلاق الصارمة جدا.

وأردف بقوله: ”الآن، وفي ظل تردد الحكومات في فرض الإغلاق، فإن العرض يمكن أن يتأثر بشدة أكثر من الطلب، وبالتالي، فإن هذه المرة سيكون هناك تضخم وليس انكماشا“.

وأشارت إلى أن الخبراء الاقتصاديين في ”جولد مان ساكس“ رفعوا توقعاتهم الخاصة بالتضخم الأساسي من 3.25% إلى 3.4% في يونيو من العام المقبل، استنادا على احتمالية إغلاق المصانع، مع تفشي متحور أوميكرون، في آسيا وارتفاع التضخم في قطاع العقارات.

وفي الوقت نفسه، فإن البنك المركزي الأوروبي يعتقد أن متحور أوميكرون من المرجح أن يكون أقل حدة مما كان عليه الوضع خلال الموجة الأولى.