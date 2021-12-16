صندوق النقد الدولي يرى تقدما في تقييم خسائر القطاع المالي بلبنان

قال جيري رايس، المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، إن الصندوق يعكف على تقييم حجم خسائر القطاع المالي في لبنان، والذي أعلن مسؤولوه أنه يبلغ 69 مليار دولار، مضيفا أن ”تقدما كبيرا“ تحقق في تحديد الخسائر.

وقال إن المناقشات الفنية التمهيدية مستمرة مع السلطات اللبنانية؛ لوضع الأساس لبرنامج مدعوم من الصندوق.

وأردف رايس: ”تحتاج أي استراتيجية للتعامل مع هذه الخسائر إلى أن تتضافر، بالطبع، مع تنفيذ إصلاحات شاملة لاستعادة الثقة وتقوية حوافز الاستثمار وتعزيز الحوكمة والشفافية“، مضيفا أن ذلك ”ضروري لتعزيز التوظيف والنمو المستدام، وتقليص الفقر على مر السنين التالية“.