لبنان.. إجراءات من "المركزي" لدعم الليرة وخفض الطلب على الدولار

قالت الوكالة الوطنية للإعلام، إن مصرف لبنان المركزي سيزود البنوك بحصتها النقدية لما تبقى من ديسمبر/كانون الأول بالدولار الأمريكي بدلا من الليرة في إطار إجراءات لكبح تراجع حاد في العملة المحلية.

وأضافت الوكالة الرسمية أن البنك المركزي سينظم سداد القروض التجارية بالعملات الأجنبية نقدا بالليرة اللبنانية على سعر ثمانية آلاف ليرة للدولار، ومن المأمول أن يساعد ذلك على خفض الطلب على الدولار ويزيد الطلب على الليرة اللبنانية في الأسواق، حسبما ذكرته الوكالة.

ويوم الثلاثاء، قال نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي لرويترز إن المسؤولين اللبنانيين اتفقوا على تقدير حجم خسائر القطاع المالي في البلاد بما يتراوح بين 68 و69 مليار دولار، لكنه نبه إلى أن الرقم يستند إلى بعض الافتراضات التي قد تتغير.

ويعتبر الاتفاق على حجم الخسائر خطوة أولى ضرورية للحكومة اللبنانية مع سعيها للتفاوض على برنامج دعم من صندوق النقد الدولي.

ولم يذكر الشامي تفاصيل أخرى.

إلى ذلك، أمرت محكمة فرنسية بنكا لبنانيا بدفع 2.8 مليون دولار لعميلة تقيم في فرنسا، في أول حكم دولي معروف ضد القيود غير الرسمية على رأس المال التي فرضتها البنوك اللبنانية منذ 2019.

ويأمر الحُكم الصادر في 19 تشرين الثاني/نوفمبر، ولم يُنشر بعد وإن كانت ”رويترز“ قد اطلعت عليه، بنكَ سرادار اللبناني بأن يدفع للمدعية السورية كل الأموال التي أودعتها في حسابين بالبنك عام 2014.

وقال بنك سرادار في بيان مكتوب تلقته ”رويترز“، إنه سيطعن على الحكم الذي وصفه بأنه ناجم عن تطبيق خاطئ للقانون اللبناني.

وانهار النظام المالي اللبناني في 2019، بعد سنوات من السياسات المالية غير المستدامة، وفرضت البنوك ضوابط مشددة على حسابات العملاء، بينها حظر فعلي على سحب الودائع بالدولار وتحديد سقف للسحب بالعملة المحلية.

ولم يتم إضفاء الطابع الرسمي على هذه الضوابط عبر تشريعات، وتم الطعن عليها أمام محاكم محلية ودولية من مودعين حاولوا استعادة أموالهم على الفور بالعملة الصعبة بدلا من الليرة اللبنانية التي فقدت أكثر من 90 في المئة من قيمتها خلال عامين.

وفشلت مرارا محاولات إضفاء الطابع الرسمي على تلك القيود، بما في ذلك من خلال لجنة برلمانية في الأسبوع الماضي، وسط معارضة مجموعات تمثل حقوق المودعين تقول إن مشروع القانون سوف يحصن البنوك من الملاحقة القضائية بينما لن يتيح للناس الوصول لأموالهم.