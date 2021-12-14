تراجع أغلب بورصات الخليج وسط استمرار المخاوف من انتشار أوميكرون

تراجعت أغلب أسواق الأسهم في الخليج في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، في ظل استمرار قلق المستثمرين من انتشار المتحور أوميكرون من فيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس الاثنين إن شخصا واحدا على الأقل توفي في بريطانيا بعد إصابته بالمتحور الجديد، وهي أول وفاة مؤكدة معلنة في المملكة المتحدة مرتبطة بالسلالة الجديدة السريعة الانتشار.

ونزل المؤشر السعودي 0.2%، متأثرا بتراجع سهم البنك السعودي الفرنسي 1.2% وهبوط سهم شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات بنسبة 1.1%.

وهبط مؤشر دبي 0.5% متأثرا بهبوط سهم بنك دبي الإسلامي 0.9% وتراجع سهم بنك الإمارات دبي الوطني 0.4%.

وفي أبوظبي، تراجع المؤشر 0.8% مع هبوط سهم ألفا ظبي القابضة 0.8%.

ونزل مؤشر قطر 0.3% متأثرا بانخفاض سهم بنك قطر الوطني بنسبة 0.8%.

وحققت أسعار النفط – وهي محفز رئيسي لأسواق الأسهم الخليجية – اليوم الثلاثاء، مكاسب صغيرة، معوضة خسائر تكبدتها في وقت سابق من اليوم، بسبب مخاوف المستثمرين إزاء الطلب على النفط، بعد معاودة أوروبا وآسيا فرض قيود وسط زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتا يما يعادل 0.3% إلى 74.64 دولار للبرميل بحلول الساعة 0732 بتوقيت غرينتش.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 19 سنتا أو 0.3% إلى 71.48 دولار للبرميل.

ورغم ذلك، رفعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أمس الاثنين توقعاتها للطلب العالمي على النفط في الربع الأول من عام 2022 وتمسكت بجدولها الزمني للعودة إلى مستويات استخدام النفط السابقة لجائحة كورونا قائلة إن متحور أوميكرون سيكون له تأثير طفيف وقصير الأمد.